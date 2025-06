Wendy Guevara -de 31 años de edad- no duda en bajar de su nube a Marlon Colmenarez y le recuerda que “hay gente que muerde la mano que le da de comer”.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Wendy Guevara fue cuestionada sobre las declaraciones de Marlon Colmenarez en donde le pedía que ya lo superará.

Wendy Guevara incluso destacó que hay personas que muerden la mano de quien les da de comer.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Wendy Guevara destacó que a veces la que arman todo el chisme son los reporteros.

Y es que señaló que en un en vivo destacó que una persona que antes era su amigo la buscó y de inmediato pensaron que era Marlon Colmenarez y fueron a decirle que ella dijo que él.

Cuando ella jamás mencionó su nombre y no se refería a él.

Wendy Guevara destacó que Marlon Colmenarez se da sus aires de grandeza porque piensa que el mundo gira alrededor de él, pero a ella no le interesa hablar del tema.

“Él se da sus aires de grandeza y yo creo que piensa que el mundo gira alrededor de él, yo después de dos años he conocido muchas amistades, amigos y no me importa hablar del tema”

En ese sentido Wendy Guevara le pidió a Marlon Colmenarez que si es tan exitoso se valga de su propio talento para sobresalir, porque siempre anda hablando de ella.

Durante su conversación, Wendy Guevara recordó que durante los cuatro años de amistad con Marlon Colmenarez, ella aportó todo económicamente.

De acuerdo con Wendy Guevara, Marlon Colmenarez nunca pagó ni un refresco ya que ella se hacía cargo de todos los gastos.

Sobre si es verdad que Marlon Colmenarez le gritó, Wendy Guevara destacó que el video viral se sacó de contexto.

Y es que en realidad Marlon Colmenarez no le gritó ese día y solo le estaba explicando una cosa, porque ella pensó que había temblado.

“Ese día esta persona no me estaba gritando, yo dije que había temblado, me dijo no mira aquí dice que no tembló que nomás era una advertencia. Pero no me gritó, ese día la neta no me gritó”

Wendy Guevara