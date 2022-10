Fans de Christian Nodal no superan a Belinda y traspasaron el límite del respeto. A través de un video se pude ver como los seguidores del cantante llevaron un paso más allá su admiración por el intérprete de ‘Adiós Amor’.

A casi ocho meses de que Christian Nodal y Belinda de 33 años de edad terminaron, fans del cantante mostraron que aún recuerdan su relación y así lo demostraron en plena presentación del famoso.

Pese a que Christian Nodal de 23 años de edad dejó en claro que ya no quiere hablar nada de Belinda, sus seguidores la siguen recordando, pero esta vez traspasaron el límite del respeto.

Tras finalizar su compromiso con Belinda, Christian Nodal se ha mostrado muy enamorado de Cazzu mostrando que ya ha superado su relación pasada.

Sin embargo sus seguidores no han podido superar a Belinda y así se lo hicieron saber durante su presentación en el Palenque de Guadalajara, Jalisco.

Aunque Christian Nodal se habría mostrado muy emocionado por presentarse en Guadalajara, sus seguidores opacaron su noche al traspasar el límite de respeto y agredir a Belinda.

A través de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic 3′ se compartió un video en el que se puede ver como los seguidores de Christian Nodal empezaron a insultar a Belinda mientras que nadie hacia nada para detenerlos.

De acuerdo con la publicación, no se tiene ninguna evidencia que el equipo de Christian Nodal haya hecho algo para frenar esta situación, aunque estaban pasando el límite de respeto para una mujer.

View this post on Instagram

Hasta el momento Christian Nodal no se ha pronunciado sobre esta situación y simplemente compartió algunos de los videos que tomaron sus seguidores agradeciendo por el recibimiento que tuvo en Guadalajara.

No sería la primera vez que Christian Nodal es atacado por no hacer nada mientras que otra persona insulta a Belinda.

El pasado 13 de setiembre se difundió un video en donde se puede ver a Christian Nodal disfrutando de sus amigos en un restaurante.

En ese momento Christian Nodal interpreta el tema “La derrota”, de Vicente Fernández, cuando su presunto amigo conocido como ‘El Charro de Toluquilla’ gritó: “Chingas tu madre, Belinda”.

El insulto lo hizo frente a Christian Nodal que solo esbozó una carcajada por su grito. Su reacción fue criticada por usuarios pues consideraron que tuvo que haber dicho algo pues estaban insultando a una mujer.

Tras la controversia que se armó por la poca reacción de Christian Nodal, ‘El Charro de Toluquilla’ realizó un video en donde le pidió una disculpa a Belinda y señaló que no tiene nada en contra de Belinda.

“En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no tengo un coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen”

‘El Charro de Toluquilla’