La vida amorosa de Christian Nodal está mejor que nunca, según el cantante, pues asegura que está muy enamorado de Cazzu. Sin embargo, el cantante le habría dedicado una canción a su nueva novia, la que alguna vez fue para Belinda.

Hace unos meses se reveló que Christian Nodal estaba saliendo con la cantante argentina Cazzu, quienes fueron vistos juntos por primera vez en Guatemala.

Con el paso de los meses, el cantante de 23 ha presumido a lo alto su noviazgo con Cazzu, de 28 años, y ha compartido varias historias de Instagram con ella.

Incluso cuando Christian Nodal es criticado, Cazzu no ha dudado en salir en su defensa y dedicarle algunas palabras de amor.

Cazzu, Christian Nodal (Especial)

Christian Nodal le dedicó una canción a Cazzu que ya le había cantado a Belinda

El noviazgo de Christian Nodal con Belinda dio mucho de qué hablar, pues estuvieron comprometidos por varios meses, hasta que el cantante dio a conocer su ruptura en febrero de este año.

Cuando parece que el cantante de ‘Adiós amor’ olvidó por completo a Belinda, hay situaciones que se la recuerdan, como una canción que le dedicó a Cazzu, pero primero lo había hecho con la cantante de ‘Sapito’.

Christian Nodal estaba en pleno concierto cuando dedicó ‘Eso y más’ de Joan Sebastian e incluso dijo que se arrepentía de haberla dedicado antes, haciendo referencia a Belinda.

“Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida (...) Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu” dijo Christian Nodal en su concierto.

También comparó su historia de amor con la de Romeo y Julieta: “Yo no soy Romeo, pero quiero a mi julieta”.

El público se alegró por el romántico momento, pero usuarios de redes sociales recordaron que esa canción ya se la había cantado a Belinda.

Recordemos que cuando Christian Nodal estaba muy enamorado de Belinda, le cantó ‘Eso y más’ en su cumpleaños, frente a la familia de la española.