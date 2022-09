Christian Nodal anda enamorado de Cazzu pero yéndose contra Belinda tras haber bebido y ya estando con amigos en confianza.

Pablo Chagra, el creador de Chismillennial, mostró un video en el que se ve a Christian Nodal de 24 años de edad, reírse cuando un amigo manda a chingar a su madre a Belinda.

Christian Nodal se rie al escuchar mentada de madre a Belinda. (Pablo Chagra / Tomada de video)

El video se desarrolla en el contexto de un bar/karaoke en el que un asistente usa el micrófono que tiene para decir “Chinga tu madre Belinda”, y él solo se rió.

Sumado a ello, Christian Nodal apareció sin colores y sin cabello, pues se rapó totalmente.

Algunos usuarios aseguran que la actitud de Christian Nodal ante la mentada de madre que dieron a Belinda, solo significa algo, “no la ha superado” aunque sigue con Cazzu enamorado.

Christian Nodal: Mandan a chingar a su madre a Belinda y él solo se ríe

Christian Nodal está siendo tundido en redes sociales, por haber presenciado en primera fila una mentada de madre a Belinda y no haber dicho nada.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

A ocho meses de que Belinda de 33 años de edad, y Christian Nodal terminaron su relación con todo y anillo de compromiso, el cantante no para de estar en escándalos.

Los tatuajes, nuevos looks, declaraciones contra Belinda y su rápido romance con Cazzu de 28 años de edad, son algunos de los escándalos que se le enlistan.

Ahora, Christian Nodal fue expuesto mientras estaba en un bar/karaoke en el que uno de sus amigos lo grabó mientras interpretaba, “La Derrota” una clásica de adoloridos.

Fue el cantante del sitio, quien dijo “chinga tu madre Belinda” y Christian Nodal más allá de molestarse por la falta de respeto a su exnovia, solo se rió y pidió el micrófono para cantar.

Comentarios en la publicación de Pablo Chagra apuntan que las acciones de Christian Nodal son prueba de que no ha superado a Belinda.

“Se nota que aún no lo supera”. Usuario de Twitter.

Usuarios dicen que Christian Nodal lo supera a Belinda. (Twitter)

¿Christian Nodal empieza de cero? Aparece pelón

Christian Nodal entre cancelación de conciertos y mentadas de madre a Belinda, lo que menos se percibió es que anda pelón.

Christian Nodal retomó sus conciertos y a diferencia de lo que había pasado anteriormente, esta vez optó por quitarse el color y el cabello totalmente.

Así es como se mostró el cantante de regional mexicano en su concierto en Jalisco:

Christian Nodal se pone romántico con Cazzu

Mientras algunos aseguran que Christian Nodal “no ha superado” a Belinda por permitir que amigos le mienten la madre, él se pasea con Cazzu.

La cantante de urbano de Argentina, ha señalado que no hay cosa que no le guste de Christian Nodal y él, aunque no declara nada, muestra algunos detalles en redes sociales.

Esta vez, en medio de la controversia hacia el mensaje de Belinda, Christian Nodal se mostró paseando románticamente con Cazzu en la playa.