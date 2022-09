Fan de Christian Nodal que le mentó la madre a Belinda, ahora se disculpa y pide a las personas que no se enganchen con su comentario pues asegura que no tiene nada en contra de la cantante.

Christian Nodal se encuentra en medio de la controversia luego de que se viralizó un video en donde ‘El charro de Toluquilla’, nombre artístico de uno de los amigos del cantante, insultó a Belinda de 33 años de edad mientras que el famoso solo se ríe.

Este video le generó muchas críticas a Christian Nodal de 23 años de edad, es por ello por lo que ‘El charro de Toluquilla’ salió en defensa del cantante y aseguró que tienen una relación de amistad desde hace varios años.

A siete meses de que Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda, el cantante vuelve estar en medio de la controversia por un comentario que realizó ‘El charro de Toluquilla’.

Y es que Christian Nodal se encontraba en un bar/karaoke cuando ‘El charro de Toluquilla’ tomó el micrófono para decir “Chinga tu madre Belinda”.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue la reacción de Christian Nodal, ya que se ve que solo se ríe ante este comentario.

Ante las críticas que han recibido, ‘El charro de Toluquilla’ compartió un video en donde pidió una disculpa a Belinda por su comentario y reconoció que estuvo mal haberlo hecho.

‘El charro de Toluquilla’ pidió a las personas que no se engancharan con su comentario, pues en realidad no tiene nada en contra de Belinda y su comentario solo lo hizo en el calor de la fiesta.

“En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no le tengo coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen”

‘El charro de Toluquilla’