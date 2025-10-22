El youtuber Luisito Comunica de 34 años de edad, compartió la tristeza que le causó no poder ir al Festival de la Caca de Vaca pues India rechazó su solicitud de visa.

“Yo soñaba con que me bañaran de mierda, o sea, yo quería estar ahí y todo el año lo planee, estaba emocionadísimo”. Luisito Comunica, youtuber.

Entre lágrimas, Luisito Comunica compartió que ya tenía todo planeado para vivir el festival junto a su amigo Cuchao Pérez, pero solo a su ex roomie le dieron la visa.

Niegan la visa a Luisito Comunica para viajar a la India

Luisito Comunica rompió en llanto luego de que dos segunda ocasión rechazaron su visa para viajar a la India a poder vivir el Festival de la Caca de Vaca.

A través de historias en Instagram, Luisito Comunica compartió que luego de que rechazaron su visa online decidió ir a la embajada en CDMX, pero pasó lo mismo.

Aunque el youtuber intentó convencerlos, incluso dijo que el trato fue grosero, situación que le dolió mucho, pero no tanto por la actitud, sino porque él quería vivir la experiencia de que le aventaran caca de vaca.

Pese a que en un primer momento aseguró que lloró “un poquito” tras ver que rechazaron su visa para ir a la India, luego sí se mostró llorando en cámara.

Luisito Comunica llora tras rechazo de su visa a la India. (@luisitocomunica)

El youtuber explicó el sentimiento que le causó no poder vivir el Festival de la Caca de Vaca con su amigo Cuchao Pérez, además de que a su exroomie sí le aprobaron la visa para ir.

“Lo tenía super idealizado (...) se que la situación es cómica, pero estoy triste ¿okey? quería expresarlo”. Luisito Comunica, youtuber.

Luisito Comunica se quedará a llorar en Singapur por no tener visa para la India

Luisito Comunica quebró en llanto luego de que le rechazaron su visa para viajar a la India, explicando que no le quedará de otra más que quedarse en Singapur.

Incluso compartió que su amigo Cuchao Pérez irá como corresponsal al Festival de la Caca de Vaca a grabar para el canal de YouTube de Luisito Comunica, mientras él se queda en Singapur.