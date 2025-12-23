Victoria Ruffo -de 63 años de edad- no quiere hacer tregua con Eugenio Derbez, pero se llevará ‘a la tumba’ un secreto que comparten.

Eugenio Derbez quiere dejar atrás sus rencillas con Victoria Ruffo, ella lo llama innombrable y le recuerda que siguen teniendo mucho en común.

Victoria Ruffo comparte un secreto con Eugenio Derbez, pero nunca lo contará

Durante una entrevista con De Primera Mano, Victoria Ruffo recordó la boda falsa que tuvo con Eugenio Derbez -de 64 años de edad- la cual dio mucho de qué hablar hace algunos años.

Al respecto, Victoria Ruffo mencionó que tiene un secreto en común con Eugenio Derbez: ¿Fue verdad o no la boda falsa?

La actriz dijo que será hasta el día de su muerte que se sepa si la boda falsa fue planeada por Eugenio Derbez o se trató de una estrategia legal de sus abogados.

“Me vieron la cara, pero eso nunca lo sabrán nunca si es verdad o mentira, hasta que me muera, nunca lo voy a revela, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba” Victoria Ruffo

Victoria Ruffo insiste en que Eugenio Derbez le vio la cara con la ‘supuesta boda falsa’.

Pero, el comediante ha explicado en otras entrevistas que la ‘boda falsa’, fue una fiesta sorpresa que le organizó a Victoria Ruffo y a sus amigos se les hizo gracioso vestirlos a los dos de novios.

Por lo que Victoria Ruffo sabía que no había boda y que todo se trataba de una fiesta.

Victoria Ruffo llama “innombrable” a Eugenio Derbez

Victoria Ruffo se tomó con humor que su ex no la quiera mencionar más y expresó que ella tampoco hablaría de Eugenio Derbez.

“Yo tampoco voy a dar declaraciones, no voy a nombrarlo nunca más, ahora va a ser el innombrable, cuando me pregunten que me digan el innombrable, pero le deseamos feliz Navidad”, dijo con risas Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo tomó un tono más serio y expresó que su relación con Eugenio Derbez ocurrió hace 33 años y tienen un hijo en común, por lo que ya no tiene problemas con él.

“Finalmente tenemos un vínculo que es muy importante y que nunca se va a perder, que es José Eduardo, y ya los malos momentos ya pasaron, es cotorreo y reírse de uno mismo” Victoria Ruffo