Verónica Castro aseguró que en ocasiones su madre la llama desde el más allá. En entrevista exclusiva con Pati Chapoy, la primera actriz habló de lo que ha sido su vida a tres años de haber anunciado su retiro.

Desde su casa en Acapulco, donde vive desde hace 35 años, Verónica Castro confesó para el programa Ventaneando que en los últimos años ha tenido que enfrentar la muerte de muchos seres queridos, lo que repercutió en su salud mental:

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”. Verónica Castro

Verónica Castro y Pati Chapoy (Instagram/@chapoy)

Verónica Castro revela que no se ha sobrepuesto a la muerte de su mamá

Sobre el caso particular de su mamá, doña Socorro Castro, quien murió el 24 de abril de 2020, Verónica Castro contó que aún no alcanza la resignación, al grado que en ocasiones siente que la busca para llevarla con ella.

“No sé si decirte si me he sobrepuesto o es como que siento que de repente mi mamá me anda como llamando y le digo ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llaman, pero…” Verónica Castro

Verónica Castro, actriz. (Agencia México)

Fue así como Verónica Castro recordó la relación tan estrecha que mantenía con doña ‘Coco’ Castro, señalando que incluso ya siendo adulta, la “checaba” todos los días:

“Si iba con mi compadre el Coque y nos echábamos nuestras copas, estaba yo ahí a gusto, oyendo música... [me decía] ‘¡¿qué haces?!, ¿estás tomando?, ¿alcohol?, ¿te vas a alcoholizar?’, [le decía] ‘no mami, dame chance, tomar con mi compadre, con mi comadre... Me checaba diario, estando yo vieja como estoy, eran 60 y pico de años, entonces nunca me soltó, ni un solo día. Siempre checaba” Verónica Castro

A pesar de seguir extrañando a su mamá, Verónica Castro piensa que su muerte fue lo mejor

Pese a lo mucho que ahora siente su ausencia, Verónica Castro consideró que la muerte de su mamá fue lo mejor, pues la última etapa de su vida padeció mucho dolor por una caída que sufrió.

“Me costó muchísimo trabajo dejarla, pero siento que está en paz, porque ya la vi sufriendo mucho por la caída que tuvo esa horrorosa en la espalda, como quedó mal de las operaciones, entonces me dolía verla sufrir. Me fui a vivir con ella su último año de vida y ya no me gustaba verla sufriendo” Verónica Castro

Verónica Castro habría dejado a Yolanda Andrade por otra mujer (Rodolfo Angulo / Cuartoscuro)

Verónica Castro se siente contenta y en paz con la vida que tiene ahora

Ante ello, Verónica Castro confesó que atravesó por una fuerte depresión, pero logró salir adelante al saber que hizo feliz a su mamá, dándole todo le deseó en vida:

“Entonces cuando sucede esto, la pasé muy mal, sí me deprimí mucho, pero siempre he pensado, ¿qué hubiera sido si hubiera seguido?, me puse muy mal y me afectó bastante, pero sí prefiero que esté descansando en paz, y ahora yo también estoy en paz, creo, porque hice todo por ella, le di todo lo que quería, hizo todo lo que quiso, viaje, subí y baje con ella, y bueno, hasta el final estuve con mi mamá” Verónica Castro

Finalmente, Verónica Castro dijo que a pesar de la ausencia de su querida mamá, hoy por hoy vive una etapa que añoró desde hace mucho tiempo: