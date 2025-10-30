Cristian Castro -de 50 años de edad- reconoce que ha sido violento con su mamá Verónica Castro, pero minimiza la situación.

Fue Yolanda Andrade -de 53 años de edad- quien aseguró que Cristian Castro había golpeado a su madre tras una discusión y la actriz tuvo que ser trasladada al hospital.

Cristian Castro admite que empujó a Verónica Castro

Durante una visita a Argentina, Cristian Castro fue cuestionado si era verdad que había golpeado a Verónica Castro, de 73 años de edad.

El cantante confirmó que ha llegado a pelear con su mamá, pero niega que la haya mandado al hospital como se dijo.

“Fue hace mucho tiempo, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y fue una situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue empujones”

Cristian Castro

Cristian Castro dice que peleó con su madre porque no estaba de acuerdo con uno de sus matrimonios y él empujó; incluso, dijo, jaloneó a Verónica Castro.

El cantante minimizó esta agresión, mencionado que Verónica Castro era más joven cuando la empujó y que no le había “pasado nada”.

“Empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca golpes”, dijo muy seguro Cristian Castro.

El intérprete también mencionó que nunca golpearía a su madre: “He tenido varias fricciones con mi vieja, pero yo la quiero tanto”.

Verónica Castro, actriz.
Verónica Castro, actriz. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Yolanda Andrade asegura que Cristian Castro golpeó a su mamá

Hace varios años, Yolanda Andrade aseguró que mantuvo una relación con Verónica Castro y que presenció un episodio de violencia de Cristian Castro.

Yolanda Andrade mencionó que Verónica Castro no estaba de acuerdo con el matrimonio de Cristian Castro y Valeria Liberman, por lo que el cantante reaccionó de manera violenta.

“Mi relación con Cristian terminó cuando golpeó a su mamá, sí es fuerte y es doloroso”, dijo Yolanda Andrade en 2020.

Cristian Castro comenzó a empujar a Verónica Castro y posteriormente la comenzó a golpear: “Ella me habló y me dijo: ‘Cristian me pegó’”.

Yolanda Andrade narra que ella llevó a Verónica Castro al hospital y mintió que la habían asaltado para no denunciar a su hijo.

Cristian Castro y Verónica Castro en Tu Historia Como La Mía, con Rocío Sánchez Azuara
Cristian Castro y Verónica Castro en Tu Historia Como La Mía, con Rocío Sánchez Azuara (Rocío Sánchez Azuara / YouTube)