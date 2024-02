Vanessa Bauche -de 50 años de edad- acusa a medios de causarle un daño permanente de revictimización tras denunciar a Pascacio López.

En 2022, Vanessa Bauche denunció a Pascacio López por daño moral y lo señaló por agredirla psicológicamente mientras grababan la serie “Guerra de vecinos”.

La actriz reveló que ya ganó la demanda contra Pascacio López -de 52 años de edad- pero durante el proceso ha sido revictimizada y esto le ha causado un daño irreversible.

Vanessa Bauche no descansará hasta ver a Pascacio López otra vez en la cárcel

Pascacio López ha sido tachado de violento y tras la denuncia de abuso sexual en su contra, Vanessa Bauche decidió también proceder en su contra por daño moral.

Vanessa Bauche acusó a Pascacio López de besarla a la fuerza en une escena de “Guerra de Vecinos” y de insultarla por no saberse sus diálogos en una escena.

Estas situaciones afectaron a la actriz y hasta la fecha vive secuelas de la agresión.

Además, la actriz asegura que ha sido revictmizada por algunos medios, quiene manejan esta información sin perspectiva de género.

“Estos delitos que en algunos casos son de cárcel (...) no tiene porqué ser tratados en una sección roja de espectáculos sin perspectiva de género y sin el respeto a las medidas de protección de las víctimas”

Vanessa Bauche asegura que la revictimización que ha sufrido le ha generado daños permanentes.

También acusa los medios de generar una “guerra de declaraciones”, al preguntarle a su presunto agresor sobre lo que ella ha mencionado en medios.

“Van con la contraparte y sigue duro y dale, duro y dale con el qué dijo, qué no dijo. Y aunque ustedes no lo crean en ese va y viene sí se nos cae el trabajo. A mí ya me causaron daño permanente por la revictimización”

Vanessa Bauche