Valentina Gilabert- de 19 años de edad- compartió detalles del ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga, el 5 de febrero 2025.

En entrevista con Adela Micha, Valentina Gilabert confesó sentir más coraje hacia Aintzane Nucamendi, quien fuera su amiga y ahora señalada como complice de su agresión.

“El hecho de que fuera mi amiga y me haya puesto en esta situación es doloroso” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert expresa más coraje hacia Aintzane Nucamendi que a Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert habló acerca de Aintzane Nucamendi, quien ha sido señalada por ser cómplice de Marianne Gonzaga en la agresión en su contra.

En entrevista con Adela Micha, Valentina Gilabert reconoció sentir coraje a Aintzane Nucamendi y más que a su agresora, Marianne Gonzaga.

“Si te soy muy honesta le tengo más coraje a Aintzane Nucamendi, porque era mi amiga” comentó Valentina Gilabert. Y es que la complicidad y traición fue más dolorosa.

Valentina Gilabert reveló que fue Aintzane Nucamendi quien la convenció de acudir a su departamento, pero bajo engaños. “Siempre estuve con ella y fue quien me invitó a su casa, ella insistió que fuera” dijo.

Valentina Gilabert solicita que Aintzane Nucamendi reconozca su responsabilidad en la agresión, igual que lo hizo Marianne Gonzaga frente a las autoridades.

“Me gustaría que la otra persona aceptara su culpabilidad y responsabilidad, porque se niega aceptarlo” dijo Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert (@vale.gilabert / Instagram )

Valentina Gilabert revela como Aintzane Nucamendi la engañó para que Marianne la atacara

Durante una charla con Adela Micha, Valentina Gilabert compartió detalles sobre lo que ocurrió el día de su agresión

Valentina Gilabert revelo como Aintzane Nucamendi la engañó para que fuera a su departamento, donde Marianne Gonzaga la ataco.

De acuerdo con Valentina Gilabert, Aintzane Nucamendi deseaba que ella fuera a departamento sola.

Al percibir que llegó junto a José Said Becerril, solicitó que fuera con otro amigo a comprar cervezas, argumentando que quería contarle un “chisme”.

Valentina Gilabert señala que Aintzane Nucamendi la llevó al baño con engaños para que fuera embestida. “Salgo y siento como tres golpes en la espalda, y me volteo y era Marianne Gonzaga” dijo Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert afirma que Marianne Gonzaga le dijo que había organizado el ataque con Aintzane Nucamendi, aunque el objetivo se trataba de un simple “susto”.