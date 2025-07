La relación de Valentina Gilabert con el exnovio de Marianne Gonzaga continúa en la mira, por lo que la creadora de contenido le hace frente a los señalamientos.

A través de un video, Valentina Gilabert -de 18 años de edad- negó haber sido la ‘tercera en discordia’ entre Marianne Gonzaga y José Said.

Dispuesta a frenar chismes, Valentina Gilabert niega haberse metido con el novio de Marianne Gonzaga, quien la atacó brutalmente el pasado mes de febrero de 2025.

“Nunca me metí en una relación, jamás”, indicó Valentina Gilabert y aseguró que no hubo infidelidad, ya que Marianne Gonzaga, en ese momento, tenía novio.

Explica que cuando Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- dijo en un video de TikTok que su novio pasaría por ella, no se refería a José Said.

Así como asegura nunca haber provocado a su agresora, con quien sí tenía contemplado convivir, pero no hubo oportunidad.

“Cuando yo dije que para demostrarle que yo no estaba con su ex pareja, me refería en el coche, en el lugar que estábamos. Yo no me burlé de nadie. No provoqué a ninguna persona y yo nunca la orillé a nadie. Yo no convivía con ella, en mis planes estaba poder llevarnos bien y tener una convivencia sana”

Valentina Gilabert