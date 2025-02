José Said, ex de Marianne Gonzaga, reveló que durante la relación su ex fue “violenta” y “celosa”.

Las declaraciones tuvieron lugar a una semana del ataque contra Valentina Gilabert, de 18 años de edad.

Quien fue apuñalada por Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- la madrugada del 5 de febrero en la alcaldía Álvaro Obregón.

José Said fue puesto en medio de lo ocurrido debido a que habría sido por él que la influencer atacó violentamente a la modelo.

Marianne Gonzaga Ramírez (Instagram/@marianne_rc •)

José Said declara que Marianne Gonzaga era “celosa” y “violenta”

Fue la revista TVNotas quien dio a conocer que José Said ya se presentó ante las autoridades para brindar su declaración de los hechos.

Del mismo modo, el joven ahondó en cómo fueron sus dos años de relación con Marianne Gonzaga.

De acuerdo con José Said, durante este lapso el noviazgo estuvo llego de toxicidad. Pues la influencer tenía conductas poco apropiadas.

Lo que los llevó a terminar y reanudar la relación repetidamente.

José Said declaró que, supuestamente, Marianne Gonzaga le tenía prohibido establecer contacto con otras mujeres.

Ya fueran amigas, compañeras de trabajo o hasta familiares.

José Said mencionó que la relación con Marianne Gilabert terminó después de que lo acusara por coquetear con otra mujer.

Por lo que recordó el joven, este era un reclamo constante por parte de la influencer.

Quien, según José Said, podía pasar de ser tierna y cariñosa a sumamente violenta en cuestión de segundos.

Pues era normal que por cualquier pequeño detalle iniciara una discusión.

José Said Becerril, ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez (Especial)

Marianne Gonzaga es vinculada a proceso por ataque a Valentina Gilabert

El martes 11 de enero de 2025 se dio a conocer que Marianne Gonzaga finalmente fue vinculada a proceso.

Un juez especializado en justicia para adolescentes fue quien tomó esta determinación tras el ataque contra Valentina Gilabert.

Se llevó a cabo una audiencia de cinco horas en la que el juez dictó que la influencer debía estar en internamiento preventivo.

Misma en la que Marianne Gonzaga estuvo acompañada de su mamá y hermano.

Durante la audiencia se dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, José Said es quien tiene la custodia de la hija en común con Valentina Gilabert.

Héctor Ponce, abogado de Marianne Gonzaga, declaró que su cliente se muestra arrepentida por sus actos.

Se espera que la influencer comparezca nuevamente ante la Fiscalía General de Justicia (FGR) para determinar la continuación del proceso legal.