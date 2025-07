La creadora de contenido, Marianne Gonzaga, enfrentaría un nuevo pleito legal por la custodia de su bebé, adelantó su abogado, ya que José Said Becerril le impide cuidar a la hija de ambos.

Hace una semana, se dio a conocer que Marianne Gonzaga quedó en libertad a 5 meses de haber apuñalado en al menos 14 ocasiones a Valentina Gilabert, tras llegar a un acuerdo de ambas partes.

Desde entonces, se presumía que la bebé ha estado con su papá, José Said Becerril, sin embargo, se desconocían los detalles de la custodia de Emma o si existía algún acuerdo con Marianne Gonzaga para verla.

¿Qué pasó con la hija de Marianne Gonzaga? José Said Becerril impide que cuide de su bebé; custodia podría irse a pleito

Como reveló Héctor Ponce, abogado de Marianne Gonzaga, José Said Becerril no permite que la creadora de contenido conviva con Emma, la hija de ambos, aunque no hay ninguna restricción judicial involucrada.

Por lo que señaló que si la negativa de José Said Becerril de limitar el contacto entre Marianne Gonzaga y su bebé persiste, entonces tomarán acciones legales, es decir, pelearía la custodia compartida.

El abogado de Marianne Gonzaga aclaró a su vez que no hay nada que le impida convivir con su hija y José Said Becerril sólo le permitió verla durante un tiempo limitado el sábado 26 de julio, junto con varias restricciones.

Al respecto, José Said Becerril argumenta que el ataque a Valentina Gilabert es reciente, por lo que como pasaron las cosas, limitó el contacto entre Marianne Gonzaga y su hija.

Aunque el abogado explicó que esto atentaría contra el derecho de Marianne Gonzaga o hasta de la bebé de un año, ya que la menor necesita tanto de su papá, José Said Becerril, como de su mamá.

Marianne Gonzaga tendría limitado el contacto con su hija por José Said Becerril (Marianne Gonzaga vía Instagram)

¿Marianne Gonzaga puede obtener la custodia de su hija? Esto se sabe

De momento, el abogado no señaló si Marianne Gonzaga buscaría la custodia compartida o completa de su hija en caso de que el tema escale a pleito legal con José Said Becerril, pero, ¿podría obtenerla?

Tal como explican diversos portales de leyes, hay razones por las que un juez puede negar la custodia, así sea compartida, que en este caso implicaría que la bebé sea cuidada tanto por José Said Becerril como Marianne Gonzaga.

Estas son algunas de las razones por las que el juez niega la custodia a uno de los padres:

conducta violenta, con antecedentes penales

condena por violencia de género, así sea sólo acusación

problemas de adicción

necesidad médica especial que necesite una mayor estabilidad que el padre no pueda proporcionar

lactantes, en el caso de que el hijo sea menor de dos años

estilo de vida desorganizado que pueda afectar al menor

desatanción de los cuidados necesarios

cambio de lugar de residencia, que pueda afectar la estabilidad del menor

excesiva distancia entra los domicilios los padres

horarios incompatibles, por ejemplo, que uno tenga un horario laboral muy amplio y le impida cuidar de su hijo

Otros detalles que pueden influir en la decisión de un juez por la custodia de un hijo es la relación entre las padres, así como la capacidad de cada uno de cuidar al menor, su vivienda y la disponibilidad.