¿Cómo se encuentra Valentina Gilabert? Reaparece en un video junto a su familia luego del ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga.

El pasado 5 de febrero, Valentina Gilabert -de 18 años de edad- fue agredida por Marianne Gonzaga, exnovia de su presunto actual novio, en un departamento ubicado al poniente de la Ciudad de México.

A poco más de un mes de que sufrió un intento de feminicidio, Valentina Gilabert reapareció en las redes sociales en compañía de su familia por un motivo muy especial.

Mientras que el proceso en contra de su agresora Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- y dos presuntos cómplices continúa, Valentina Gilabert sigue con su recuperación.

Las imágenes de Valentina Gilabert de inmediato se viralizaron en las redes sociales y es que la influencer deja ver las huellas del ataque que sufrió.

Así reapareció Valentina Gilabert con su familia tras el ataque de Marianne Gonzaga

El nombre de Valentina Gilabert se convirtió nuevamente en tendencia luego de que reapareció en las redes sociales tras el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga.

Fue a través de las redes sociales de Ernesto Gilabert, papa de Valentina Gilabert, donde se publicó un video donde se puede ver a la joven influencer.

En las imágenes se ve que se trata de un momento familiar para celebrar el cumpleaños número 70 de la actriz Iliana de la Garza, abuela de Valentina quien falleció en enero pasado.

La familia aparece soltando globos y el video cuenta con la leyenda: “Hoy celebramos hasta el cielo tu cumpleaños 70, mamita hermosa”.

Ernesto Gilabert también compartió una foto en la que aparece reunida toda la familia.

Valentina Gilabert se dejó ver acompañada de su familia y ya más recuperada luego de recibir más de 10 puñaladas que pusieron en riesgo su vida.

En el video Valentina Gilabert y su familia aparecen vestidos de blanco y se puede ver que en la mano izquierda la influencer lleva un tipo de vendaje especial.

Cabe destacar que la mano fue una de las partes que resultó más afectada de Valentina Gilabert, y es que tuvo que ser reconstruida porque con ella se intentó defender del brutal ataque.

Entre los invitados en este emotivo momento se encuentra el actor Mario Casillas, quien considera a Valentina Gilabert como su nieta.

La tía de Valentina Gilabert, Michelle de la Garza, también compartió el video en su cuenta de TikTok.

Valentina Gilabert aparece bailando tras el ataque de Marianne Gonzaga

Sin embargo, no fue el único video que se compartió en las redes sociales y que se puede ver a Valentina Gilabert.

Y es que Valentina Gilabert también se dejó ver junto a su hermana Chloe Gilabert, realizando un trend de baile con la canción ‘Come and get your love’ de Redbone.

Con estos videos se puede ver que Valentina Gilabert continúa con su proceso de recuperación y poco a poco va retomando su vida cotidiana.

Sin embargo, su familia ha compartido que será un proceso largo ya que Valentina Gilabert deberá seguir con tratamiento para curar sus heridas físicas y psicológicas del ataque.

En las imágenes mostradas de Valentina Gilabert se pueden ver las huellas que le dejó el ataque que sufrió en manos de Marianne Gonzaga.