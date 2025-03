Valentina Gilabert rompió el silencio y habló sobre el ataque que sufrió en manos de Marianne Gonzaga, su recuperación, negó ser novia de José Said Becerril y confesó que desea en su futuro.

El 5 de febrero, Valentina Gilabert -de 18 años de edad- fue agredida por Marianne Gonzaga en un departamento ubicado al poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras versiones, Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- agredió a Valentina Gilabert en un ataque de celos ya que presuntamente estaba saliendo con su exnovio.

A poco más de un mes de que sufrió lo que se cree fue un intento de feminicidio, Valentina Gilabert habló sobre lo que pasó e incluso mostró las heridas en su cuerpo.

Valentina Gilabert señala que su agresora “no debería estar libre” y desea que su caso cree un precedente en las leyes mexicanas.

Valentina Gilabert cuenta que su personalidad cambió tras el ataque de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert ofreció una entrevista para el noticiero ‘Despierta’, donde habló del ataque que sufrió en manos de Marianne Gonzaga.

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

Durante su conversación, Valentina Gilabert reconoció que ha sido un proceso largo y muy complicado, pero poco a poco va saliendo adelante.

Valentina Gilabert reconoció que tiene un poco de miedo, pero cree que con el tiempo va a estar mucho mejor.

“Ya voy mucho mejor, ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy echándole ganas y saliendo adelante. Tengo un poco de miedo, pero creo que con el tiempo voy a estar mejor” Valentina Gilabert

En el video, Valentina Gilabert se describió como una mujer activa que disfrutaba de la vida, pero todo cambio tras el ataque del que fue víctima.

“Muy alegre, me gustaba mucho salir con mis amigos, siempre fui muy activa, siempre estaba en todo, disfrutaba mucho mi vida” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert señaló que tras el ataque disfruta más la soledad y aún no puede hacer muchas cosas debido a las secuelas que tiene por las puñaladas que recibió.

“Me tiene un poco frustrada el estar tanto tiempo sin salir, sin tener contacto con muchas personas” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert recuerda cómo fue el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert destacó que para ella era un día normal, incluso se había ido a comer con una amiga.

Ya por la tarde le habló su amiga para invitarla a su casa, Valentina Gilabert había dudado en acudir pues al otro día tenía clases, pero al final aceptó ir.

“En la tarde me marca esta niña (Aintzane Ichazo) que si quería ir a su casa a estar un rato y salir. Era mi amiga, no iba a ir porque al día siguiente era mi primer día de escuela, pero resulta que sí voy, estuvimos un rato platicando. Estaban ella y el otro niño (Akram Amir)” Valentina Gilabert

Akram y José (ex de Marianne Gonzaga) decidieron ir por cervezas por lo que las dejaron solas.

En ese momento, su amiga le dijo que la acompañara al baño, pero debido al tiempo que se estaban tardando Valentina Gilabert notó algo raro.

Valentina Gilabert le pidió a su amiga salir, pues ya era mucho tiempo y fue cuando Marianne Gonzaga la atacó.

“Después de un tiempo en el baño, 10 minutos, se me hizo raro que siguiéramos ahí y le dije que había que salirnos, ella me dijo que sí y cuando salí, Marianne me atacó” Valentina Gilabert

En su conversación, Valentina Gilabert destacó que Marianne Gonzaga la atacó por la espalda y ella trató de patearla, pero no pudo hacer mucho.

“Fue de inmediato el ataque (al salir del baño), fue por la espalda (...) no traté de defenderme, traté de patearla, pero pues no pude hacer mucho” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert relató que estuvo consciente en todo momento, pero pensó que se trataba de un sueño.

“Tampoco hizo nada (...) José me ayudó, llamó a la ambulancia, me llevó al hospital. Siempre estuve consciente, al principio pensaba que era un sueño, no pensé que fuera real” Valentina Gilabert

En ese sentido, Valentina Gilabert recordó que estando en la ambulancia ya no sentía su cuerpo.

“Realmente pensaba que lo que estaba viviendo no era real, mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Ya estando en la ambulancia me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert recordó que sentía que se moría y aunque no podía hablar ni respirar, se repetía que no se podía quedar dormida.

“Sentía que me estaba muriendo, tenía tres fugas en mis vías respiratorias, una en la tráquea y dos en los pulmones. No podía hablar, respirar y es algo muy difícil de explicar, porque cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones, es algo muy complicado. Siempre estuve consciente y fue terrible, pero algo muy bueno (...) En mi cabeza me estuve recordando que no me podía quedar dormida” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert (Instagram | Valentina Gilabert)

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Valentina Gilabert tras el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga?

Valentina Gilabert relató que ha tenido un proceso de recuperación muy complicado, ya que estuvo cinco días en coma y otros siete en terapia intermedia.

En su conversación, Valentina Gilabert destacó que aún se tiene que enfrentar a las secuelas del ataque pues no va a recuperar al cien por ciento su capacidad en los pulmones.

Tampoco puede caminar mucho, ya que se cansa con facilidad.

“Fue muy difícil, estuve en coma cinco días, siete días en terapia intensiva, otros siete en terapia intermedia, me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones, en el corazón, la verdad es que ha sido complicado, a la fecha tengo secuelas. No voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones, todavía no puedo caminar mucho, me canso” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert mostró parte de las heridas que le provocó Marianne Gonzaga.

“Tengo tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz y una en la pierna” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

¿Cómo era la relación de Valentina Gilabert con Marianne Gonzaga y José Said Becerril?

Valentina Gilabert destacó que conocía a Marianne Gonzaga porque tenían amigos en común.

Sin embargo, Valentina Gilabert dejó en claro que nunca fue amiga de Marianne Gonzaga.

“Nunca nos llevamos mal, pero no éramos amigas, ni éramos cercanas” Valentina Gilabert

Incluso, Valentina Gilabert se dio cuenta que Marianne Gonzaga tenía un problema con ella por la relación que tenía con José Said Becerril.

En ese sentido, Valentina Gilabert negó haber tenido un romance con José Said Becerril.

“Al principio no sabía que tenía un conflicto conmigo, pero después de cierto tiempo pues tenía actitudes raras (...) yo no estaba con su expareja” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

Valentina Gilabert no cree que Marianne Gonzaga deba salir libre; busca que su caso cree un precedente

Respecto a su proceso legal, Valentina Gilabert señaló que no cree que Marianne Gonzaga deba salir libre.

“No creo que mi agresora debe estar libre” Valentina Gilabert

Al recordar que Marianne Gonzaga podría quedar libre al ser menor de edad, Valentina Gilabert espera que su caso cree un precedente en las leyes de México.

Y es que considera que debe de haber un cambio en las leyes respecto a los menores de edad.

Valentina Gilabert lamentó que encima de todo el difícil proceso de recuperación se tenga que enfrentar a los ataques en las redes sociales.

“No sé qué pasa por la cabeza de esas personas que creen que tienen el poder de opinar si puedo vivir o no, es difícil, pero tengo que aprender a vivir con eso” Valentina Gilabert

Aunque sabe que va a ser difícil, Valentina Gilabert desea llevar su vida normal y estar en paz con su familia.

“Quiero que mi vida vuelva a ser un poco más normal (...) quiero estar en paz con mi familia, con mis amigos, estudiar y ya” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert destacó que desea concientizar sobre la salud mental en lo jóvenes, ya que muchas veces no reciben castigos por su edad.

“Me gustaría concientizar sobre la salud mental en los jóvenes, porque es algo que merece más atención, poder reformar la ley y que los menores reciban realmente la condena que merecen con sus actos” Valentina Gilabert

Por último, Valentina Gilabert agradeció a todas las personas que le mostraron su apoyo y rezaron para que se recuperará.