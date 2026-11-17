La denuncia de Vadhir Derbez por una modelo que trabajó con él en un video musical en la CDMX, podría llevar a la detención del cantante si no se presenta ante las autoridades.

Aunque Vadhir Derbez de 35 años de edad, tenga un amparo de fondo a su orden de aprehensión, un juez aún podría suspenderlo ante nuevas pruebas de ADN que se tendrían.

Vadhir Derbez podría ser detenido si no va ante autoridades en la CDMX

La denuncia por abuso sexual que le fue iniciada a Vadhir Derbez en mayo 2026 y por la que su abogado consiguió un amparo por su orden de aprehensión, podría llegar a la detención del famoso.

Según la explicación de un abogado a TVNotas, la existencia de nuevas pruebas sí podrían llevar a que el juez suspenda su amparo y se inicie la investigación sobre las supuestas pruebas de ADN que se tienen.

Si bien, el abogado apuntó que primero se le hace la invitación para que comparezca y declare, posteriormente el proceso llevaría a una orden de presentación que de no ser atendida traería una sanción económica o su arresto.

Luego de ello, viene una orden de aprehensión en la que autoridades buscarían detenerlo pese a que radique en Estados Unidos. Sin embargo, para esta segunda labor se necesitaría cooperación internacional.

Hasta el momento, Vadhir Derbez no se ha pronunciado sobre el proceso que sigue con la denuncia por abuso sexual de 2026 a una modelo en CDMX.

Por otra parte, sus abogados han desestimado una nueva y segunda denuncia contra Vadhir Derbez, asegurando que no ha sido notificado y por lo tanto califican esta de “subjetiva”.