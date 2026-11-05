Vadhir Derbez de 35 años de edad, quien vive una denuncia por violación y cuyo caso iba a ser expuesto en medios de comunicación, terminó en un hecho cancelado porque la FGR ya atiende la situación.

El equipo de abogados de la presunta víctima informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atiende su denuncia, por lo que canceló la conferencia de prensa que era estrategia para darle prontitud al caso.

FGR atiende la denuncia a Vadhir Derbez por violación

Este 5 de noviembre de 2026 a las 10:00 am se citó a los medios de comunicación de espectáculos para dar a conocer información sobre la denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación ejercida contra S.E.S

Sin embargo, dos horas antes de la cita hecha en la FGR para que Ernestina Godoy los atendiera, el equipo de abogados de la víctima canceló la conferencia, argumentando que la Fiscalía ya estaba atendiendo su denuncia.

Comunicado sobre la denuncia a Vadhir Derbez por violación. (@vegamacgregorarellano)

La versión dada por los abogados, explica que el único propósito era que “la denuncia presentada fuera atendida”, de modo que al obtener respuesta de la FGR decidieron cancelar la conferencia.

Asimismo, argumentan que “el cauce adecuado” debe ser la investigación por la FGR contra Vadhir Derbez, quien cuenta con presunción de inocencia al menos que se demuestre lo contrario.

Pese a que anteriormente Vadhir Derbez rechazó la denuncia que inició en mayo de 2026, hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar sobre el interés de la defensa en que detalles se conocieran en medios de comunicación.