La ex de Travis Kelce le advierte a Taylor Swift antes de que sea tarde: “Una vez infiel, siempre infiel”.

Taylor Swift -de 33 años de edad- se habría dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Joe Alwyn, con quien llevaba seis años de noviazgo.

Desde hace semanas se especulaba que la cantante salía con el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, de 33 años de edad.

Pero la relación se habría confirmad luego de que Taylor Swift acudiera a uno de los juegos de Travis Kelce y conviviera con la mamá del jugador.

Taylor Swift se paseó con Travis Kelce por el estadio y todos creen que pronto podrían confirmar su noviazgo, pero alguien cercano al jugador le aplicó un “amiga date cuenta”.

Ex de Travis Kelce advierte a Taylor Swift sobre su falta de fidelidad

Aunque muchos creen que Taylor Swift podría vivir una verdadera historia de amor con Travis Kelce, la ex del jugador le advierte que sólo sería material para un disco de desamor.

Maya Benberry ofreció una entrevista al Daily Mail y le lanzó una dura advertencia a Taylor Swift, pues tal parece que Travis Kelce le fue infiel.

Taylor Swift y Travis Kelce (Especial)

Travis Kelce y Maya Benberry -de 31 años de edad- estuvieron juntos en 2016 y le fue infiel con Kayla Nicole , con quien inició una relación un mes antes de terminar con ella.

La ex del jugador de la NFL segura que quien es infiel una vez, lo vuelve hacer: “Como dice el refrán, una vez infiel, siempre infiel”, dijo al Daily Mail.

Como un acto de sororidad, según Maya Benberry, decidió revelar a Taylor Swift sobre la infidelidad de Travis Kelce para que no le pase a ella.

Maya Benberry, ex de Travis Kelce (Instagram/@mayabenberry )

Ex de Travis Kelce cree que Taylor Swift no se dejará engañar por el jugador

Luego de que Maya Benberry advirtiera sobre que Travis Kelce suele ser infiel, la joven también mencionó que Taylor Swift es inteligente y sabe identificar patrones.

La ex de Travis Kelce también cree que Taylor Swift sabrá identificar si el jugador realmente está interesado en una relación con ella o sólo quiere usarla.

En 2020 volvieron acusar de infiel a Travis Kelce tras su breve ruptura con Kayla Nicole, pero el jugador lo desmintió.

Taylor Swift no ha confirmado su romance con Travis Kelce , pero ya iniciaron mal, pues el jugador no sería fiel a sus parejas según su ex.