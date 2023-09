El próximo 7 de enero del 2024 se llevarán a cabo los Golden Globes, los cuales han creado nuevas categorías, incluyendo una que los swifties aseguran será para Taylor Swift de 33 años.

De acuerdo a un comunicado de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se han creado dos nuevas categorías para los Golden Globes 2024, dentro de una de las cuales podría entrar la película de Taylor Swift:

Mejor blockbuster

Mejor Interpretación de Comedia en Vivo en Televisión (Stand Up)

Esto después de los escándalos de los Golden Globes en años pasados y a modo de realzar los premios que han sido duramente descalificados.

¿Por qué los fans piensan que la nueva categoría de los Golden Globes premiaría a Taylor Swift?

Los Golden Globes 2024, que durante muchos años han sido considerados la antesala de los Oscar, han introducido dos nuevas categorías.

Las cuales premiarán al mejor stand up y a la película más taquillera; esta última llamada ‘Logros cinematográficos y de taquilla’.

De acuerdo con las especificaciones de los Golden Globes 2024, en esta categoría los títulos deben de haber recaudado al menos 150 millones de dólares durante su estreno.

De los cuales, 100 millones de dólares deben haber procedido de la taquilla nacional, un récord que aseguran Taylor Swift ya tiene en su bolsa.

Cabe recordar que cuando se anunció la película de The Eras Tour de Taylor Swift el pasado 31 de agosto esta rompió récords en los cines AMC.

De igual manera, The Eras Tour Film de Taylor Swift, logró romper récords de venta de boletos en películas como Avengers: Endgame o Spider-Man: No Way Home.

Analistas esperan que la película de Taylor Swift rompa las taquillas en su primer fin de semana con mil 738 millones 835 mil pesos o 2 mil 173 millones 543 mil 750 pesos.

Pero ahora que se anunció el estreno de la película de Taylor Swift en más de 100 países, se espera que ahora alcance hasta mil millones de dólares en recaudación, es decir 17 mil 490 millones 950 mil pesos.

Taylor Swift proyectará en cines su gira The Eras Tour Film y Cinépolis lo traerá a México (@tstheerastourfilm / Instagram)

El anuncio del estreno mundial de la película de Taylor Swift ocurre junto al anuncio de nueva categoría para Golden Globes 2024

Los Golden Globes han sorprendido al anunciar la inclusión de dos nuevas categorías, la cual una de ellas premiará a los éxitos en taquilla.

Y al ser anunciadas estas dos nuevas categorías, los fans de Taylor Swift ya han estado haciendo sus teorías de que posiblemente, ella sea una de las ganadoras de uno de los Golden Globes en 2024.

Pues el éxito tanto de su gira The Eras Tour como la proyección de su película de la misma ya se perfilan para ser uno de los mejores estrenos para este 2023.