Desde que se anunció la separación entre Taylor Swift -33 años- y Joe Alwyn -32 años-, después de seis años de relación, una nueva canción de la cantante por fin lo habría revelado.

Este 26 de mayo, Taylor Swift sorprendió a todos sus fans con 4 nuevas canciones en una reedición de su álbum Midnights ‘Til the Dawn Edition’:

Hits Different

Karma ft. Ice Spice Snow on the Beach (ft More Lana del Rey)

You’re Losing Me

Esta última canción solo estaría disponible y a la venta a quienes asistieron a los conciertos de East Rutherford en una edición especial de Midnights.

No obstante la canción de Taylor Swift, You’re Losing Me ya se filtró y de acuerdo a lo que dice la letra, explicaría porque terminó su relación con Joe Alwyn.

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Esto es lo que Joe Alwyn le habría hecho a Taylor Swift según su nueva cancióm

La canción You’re Losing Me de Taylor Swift, una de las más esperadas por los fans pues aparentemente explica porqué terminó con Joe Alwyn, ya se ha filtrado en redes sociales.

Pero ¿qué fue lo que hizo Joe Alwyn a Taylor Swift y por qué terminaron después de seis años?

Aparentemente y después de la canción You’re Losing Me, Taylor Swift revela que Joe Alwyn la habría rechazado al pedirle matrimonio.

Esto luego de que durante el último año se especulara si es que Taylor Swift y Joe Alwyn se hubieran casado en secreto.

Sin embargo, de acuerdo a la letra de You’re Losing Me, Taylor Swift explica que después de tantos años con Joe Alwyn o él no quiso dar el paso o simplemente terminó por rechazarla.

Además, después Taylor Swift describe en su canción You’re Losing Me que se sentía ignorada, sin comunicación y solamente ella estaba luchando por su relación mientras Joe Alwyn no hacía nada.

¿Como puedes decir que amas a alguien que no sabes que se está muriendo? te mandé señales, mordía mis uñas a toda hora, mi rostro estaba pálido, pero tú no admitirías que estábamos enfermos” You’re Losing Me - Taylor Swift

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios reaccionan a You're Losing Me de Taylor Swift, donde explicaría qué pasó con Joe Alwyn (Especial)

Usuarios convierten a Joe Alwyn en el ex novio más odiado de Taylor Swift después de escuchar su nueva canción

La canción You’re Losing Me de Taylor Swift se ha filtrado y como era de esperarse, los fans ya han reaccionado a la melodía.

Lo cual han demostrado con memes y frases que ahora, después de ser el “favorito” de los fans, Joe Alwyn se ha convertido en el peor novio de Taylor Swift.

Pues de acuerdo a la letra de la canción, Taylor Swift quería casarse con Joe Alwyn después de seis años de relación y él no.

Incluso entre los comentarios de los fans, aseguran que Joe Alwyn utilizó el gaslighting con Taylor Swift, pues mientras ella le decía que había problemas en su relación él lo negaba, según la letra de su nueva canción.

Es por eso que después de escuchar la canción de Taylor Swift, ahora los fans están “perdonando” a Matty Healy -34 años-, de quien se rumora sería la nueva pareja de la cantante aunque ninguno lo ha confirmado o negado.

Esta es la letra completa de You’re Losing Me de Taylor Swift, en donde revelaría el porqué terminó con Joe Alwyn:

You say, “I don’t understand” and I say, “I know you don’t”We thought a cure would come through in time, now, I fear it won’t

Remember lookin’ at this room, we loved it ‘cause of the lightNow, I just sit in the dark and wonder if it’s time

Do I throw out everything we built or keep it?I’m getting tired even for a phoenix

Always rising from the ashesMendin’ all her gashesYou might just have dealt the final blow

Stop, you’re losing meStop, you’re losing me

Stop, you’re losing meI can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

’Cause you’re losing me

Every mornin’, a glare that you would storms in my eyes

How can you say that you love someone you can’t tell it’s dying?

I sent you signals and bit my nails down to the quick

My face was gray, but you wouldn’t admit that we were sick

And the air is thick with lies and indecisionI know my pain in arching in position

Now you’re running down the hallwayAnd you know what they all say

You don’t know what you got until it’s gone”

Stop, you’re losing me

Stop, you’re losing me

Stop, you’re losing meI can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

’Cause you’re losing me

’Cause you’re losing meStop (Stop), ‘cause you’re losing me

My heart won’t start again (Stop, ‘cause you’re losing me)

My heart won’t start again (Stop, ‘cause you’re losing me)

How long can we be a sad song

Till we went too far gone to bring back to life?

I gave you all my best of me, my endless empathy

And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier

Fighting it all with your army

The phonelines don’t shoot, regard me

I’m the best babe at this party (You’re losing me)

And I wouldn’t marry me either

You’re the people pleaser

And I’m the one that you see her

And I’m fading thinking ”Do something, baby, say something” (Say something)

”Do something, baby, we’re somehing” (You’re losing me)

”Do something, baby, I got nothing” (I got nothing)

”To believe, unless you’re choosing me”

You’re losing meStop (Stop, stop), you’re losing me

Stop (Stop, stop), you’re losing meI can’t a find pulse, my heart won’t start anymore