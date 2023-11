Fue en el año 2019 cuando Yolanda Andrade reveló haber contraído matrimonio con Verónica Castro en Ámsterdam, hecho que la veterana actriz negó.

Razón por lo que Yolanda Andrade aseguró que existen fotos y videos de su boda con Verónica Castro, de actualmente 71 años de edad.

No obstante, hasta el momento, Verónica Castro sigue renegando del matrimonio y las pruebas siguen sin hacerse públicas, pero un chismoso dice que ya vio una fotografía...

Verónica Castro y Yolanda Andrade. (Especial)

Un chismoso ya vio la foto de la boda de Verónica Castro y Yolanda Andrade, aunque una siga renegando del matrimonio

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien es amigo de Yolanda Andrade, de 51 años de edad, asegura que haber visto la foto de la boda que tanto niega Verónica Castro.

El comunicador de 58 años de edad, aseguró en su programa de YouTube que vio una fotografía de Yolanda Andrade junto a Verónica Castro.

Fue la presentadora de televisión quien le mostró la foto a Gustavo Adolfo Infante. Imagen en la que tanto ella como la veterana actriz están vestidas de blanco.

Hecho que no podrá comprobarse ya que en distintas ocasiones, Yolanda Andrade ha declarado que no mostrará las fotos ni videos para no dejar mal a quién fue su expareja.

Yolanda Andrade estaría a punto de mostrar pruebas de su boda con Verónica Castro (Especial)

Verónica Castro reaparece en silla de ruedas y habla de Yolanda Andrade

Mientras que el periodista no quita el dedo del renglón sobre la boda con Yolanda Andrade, Verónica Castro ya reapareció en público aunque en silla de ruedas.

Verónica Castro, supuesta expareja de Yolanda Andrade, aclara no haber estado en Acapulco cuando el huracán Otis se hizo presente, así como explica estar en silla de ruedas debido a que pasó por muchas cirugías que afectaron sus piernas.

Respecto a Yolanda Andrade, asegura que no tiene nada que perdonarle al decir que se casaron en Ámsterdam, lo cual sigue negando.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón, pues que lo pida y nada más” Verónica Castro

Así como dice que la revelación de la presentadora de televisión se dio cuando ésta andaba de bromista, por lo que se debe tomar de quién viene.

“Eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo. Está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista” Verónica Castro

Y finalmente le manda bendiciones a todo el mundo, incluida Yolanda Andrade, y es que ya se enteró de sus problemas de salud.