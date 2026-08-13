A 30 años del asesinato de Tupac Shakur se realizará un juicio por su muerte contra Duane Keith Davis por el cargo de homicidio con arma letal.

Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996 en Las Vegas, luego de ser atacado a tiros; recibió cuatro impactos de bala y murió seis días después del ataque.

Realizan juicio por el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

En septiembre de 2026 se cumplen 30 años de la muerte de Tupac Shakur y el 17 de agosto inicia el juicio contra Duane Keith Davis, conocido como Keffe D”, el único acusado por la muerte del rapero.

Duane Kaffe Davis era líder de una pandilla contraria a la que pertenecía Tupac Shakur y quien por años aseguró saber datos relevantes sobre el asesinato del también actor.

Keffe D está causado del delito de asesinato con arma mortal con la intención de promover, apoyar o ayudar a una banda criminal.

Tupac Shakur: El ícono que cambió la música y el activismo. (@2pac/Instagram)

El juicio contra Duane Kaffe Davis se podría prolongar varias semanas y de ser encontrado culpable podría enfrentar cadena perpetua.

Duane Kaffe Davis fue acusado formalmente en 2023 por su relación con la muerte de Tupac Shakur.

La fiscalía no acusa a Duanne Kaffe Davis de disparar contra Tupac Shakur, pero sí de orquestar el homicidio como venganza por la agresión a uno de sus sobrinos donde supuestamente estuvo involucrado el rapero.

Mientras tanto, Keffe D se declaró no culpable y pidió que de ser declarado culpable, sea la jueza quien determine su sentencia.

Familia de Tupac Shakur estuvo presente durante la selección de jurado y uno de sus sobrinos pidió justicia para el rapero.

Duane Davis, pandillero acusado por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996 (Steve Marcus-Pool/Getty Images)

¿Por qué mataron a Tupac Shakur? Esto se sabe de su muerte

Todo inició cuando Tupac Shakur acudió a Las Vegas para presenciar la pelea Mike Tayson y Bruce Seldon.

Tupac Shakur se dirigió al vestíbulo del MGM Grand cuando él y su equipo se involucraron en una pelea con Orlando Anderson, sobrino de Keffe D, miembro de las pandilla Crips.

Horas después, Tupac Shakur fue atacado a tiros mientras viaja en un auto y murió seis después del ataque.