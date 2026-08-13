La actriz Chelo Rodríguez murió el pasado miércoles 12 de agosto a los 84 años de edad; es conocida por su trabajo en telenovelas como La Usurpadora y Rafaela.
La noticia fue confirmada por el periodista Simón Villamizar, quien reveló que Chelo Rodríguez murió cerca de las 11:00 p.m. del miércoles tras padecer cáncer.
Chelo Rodríguez tuvo una trayectoria actoral de más de 50 años en televisión, teatro y cine en Venezuela, donde es recordada por su protagónico en Rafaela.
¿De qué murió Chelo Rodríguez? La actriz de la Usurpadora
Chelo Rodríguez padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en marzo de 2026 anunció que tenía cáncer, por lo que se sometió a 33 quimoterapias.
Lamentablemente, la actriz murió en Caracas, Venezuela, el 12 de agosto y diversas personalidades la despidieron con mensajes de cariño en redes sociales.
Chelo Rodríguez es conocida por su larga trayectoria como actriz en telenovelas venezolanas como:
- La Usurpadora
- Rafaela
- Mundo de fieras
- La Zulianita
- ¿Vieja yo?
Además, Chelo Rodríguez trabajó en cine, teatro y animación; se ganó el cariño del público por su talento, belleza y elegancia en la pantalla chica.
La muerte de Chelo Rodríguez sorprendió a sus fans, ya que recientemente había compartido que había concluido su tratamiento contra el cáncer y se encontraba estable.
Chelo Rodríguez tenía 50 años de trayectoria
La actriz de origen español tenía una extensa lista de telenovelas, obras de teatro y películas en su carrera.
Chelo Rodríguez era reconocida en la farándula venezolana por su 50 años de trayectoria y solía compartir algunos videos de su vida en redes sociales.
El funeral de Chelo Rodríguez será en Caracas este jueves 13 de agosto en la Capilla 5 de la funeraria Monumental, donde se espera que colegas y amigos le den un último adiós.