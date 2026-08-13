La actriz Chelo Rodríguez murió el pasado miércoles 12 de agosto a los 84 años de edad; es conocida por su trabajo en telenovelas como La Usurpadora y Rafaela.

La noticia fue confirmada por el periodista Simón Villamizar, quien reveló que Chelo Rodríguez murió cerca de las 11:00 p.m. del miércoles tras padecer cáncer.

Chelo Rodríguez tuvo una trayectoria actoral de más de 50 años en televisión, teatro y cine en Venezuela, donde es recordada por su protagónico en Rafaela.

Chelo Rodríguez murió el 12 de agosto en Caracas (Instagram/@simonvillamizar)

¿De qué murió Chelo Rodríguez? La actriz de la Usurpadora

Chelo Rodríguez padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en marzo de 2026 anunció que tenía cáncer, por lo que se sometió a 33 quimoterapias.

Lamentablemente, la actriz murió en Caracas, Venezuela, el 12 de agosto y diversas personalidades la despidieron con mensajes de cariño en redes sociales.

Chelo Rodríguez es conocida por su larga trayectoria como actriz en telenovelas venezolanas como:

La Usurpadora

Rafaela

Mundo de fieras

La Zulianita

¿Vieja yo?

Además, Chelo Rodríguez trabajó en cine, teatro y animación; se ganó el cariño del público por su talento, belleza y elegancia en la pantalla chica.

La muerte de Chelo Rodríguez sorprendió a sus fans, ya que recientemente había compartido que había concluido su tratamiento contra el cáncer y se encontraba estable.

Chelo Rodríguez (Agencia México )

Chelo Rodríguez tenía 50 años de trayectoria

La actriz de origen español tenía una extensa lista de telenovelas, obras de teatro y películas en su carrera.

Chelo Rodríguez era reconocida en la farándula venezolana por su 50 años de trayectoria y solía compartir algunos videos de su vida en redes sociales.

El funeral de Chelo Rodríguez será en Caracas este jueves 13 de agosto en la Capilla 5 de la funeraria Monumental, donde se espera que colegas y amigos le den un último adiós.