Tupac Amaru Shakur, conocido globalmente como 2Pac o Makaveli, fue un rapero, actor, poeta y activista estadounidense cuya influencia ha trascendido las barreras del tiempo y la geografía. Considerado uno de los artistas más importantes de la historia con ventas que superan los 100 millones de discos.

La figura de Tupac mantiene relevancia mediática a raíz de los avances en el proceso penal por su homicidio. El juicio contra Duane “Keffe D” Davis, acusado de haber ordenado el tiroteo fatal en 1996, se ha prolongado tras la presentación de nuevas pruebas. Mientras tanto, el sistema judicial busca cerrar un capítulo que ha permanecido abierto durante casi tres décadas.

¿Quién era Tupac Shakur?

Nacido en un entorno de lucha social como hijo de miembros activos de las Panteras Negras, Tupac Shakur inyectó una carga política y poética al gangsta rap de la costa oeste.

Su capacidad para alternar entre la crudeza de la vida urbana y la sensibilidad de poemas como “The Rose That Grew from Concrete” lo convirtió en un fenómeno cultural. Con álbumes multiplatino como Me Against the World y All Eyez on Me, y actuaciones memorables en cintas como Juice y Poetic Justice, Tupac se consolidó como el rostro de una generación que exigía ser escuchada.

Su carrera, aunque breve, fue meteórica. Más allá de la música, su activismo contra el capitalismo desenfrenado y la brutalidad policial lo transformaron en un mártir de la contracultura.

A pesar de haber fallecido a los 25 años tras un tiroteo en Las Vegas el 13 de septiembre de 1996, su obra póstuma ha seguido alimentando a la industria musical, manteniéndolo como un referente inalcanzable para los nuevos exponentes del género urbano.

Tupac Shakur: El ícono que cambió la música y el activismo. (@2pac/Instagram)

¿Qué edad tenía Tupac Shakur?

Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971, su vida se apagó prematuramente a los 25 años el 13 de septiembre de 1996.

¿Quién era la esposa de Tupac Shakur?

Al momento de su fallecimiento en 1996, Tupac mantenía una relación seria con Kidada Jones (hija del legendario productor Quincy Jones). Previamente, estuvo casado de manera breve con Keisha Morris en 1995, de quien se divorció meses antes de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Tupac Shakur?

Al haber nacido el 16 de junio, el signo zodiacal de Tupac Shakur era Géminis. Este signo de aire se refleja perfectamente en su naturaleza dual: el guerrero de la calle y el poeta sensible.

¿Tupac Shakur tiene hijos?

A pesar de las constantes especulaciones y rumores que han surgido a lo largo de las décadas, Tupac Shakur no tuvo hijos biológicos confirmados. Aunque en diversas entrevistas expresó su deseo de formar una familia, no existen registros legales ni pruebas de ADN que acrediten descendencia alguna.

¿Qué estudió Tupac Shakur?

La formación de Tupac fue marcadamente artística y multidisciplinaria. Estudió en la prestigiosa Baltimore School for the Arts, donde se formó en actuación, poesía, jazz y ballet, disciplinas que influyeron de manera decisiva en su estilo lírico y presencia escénica.

¿En qué ha trabajado Tupac Shakur?

La trayectoria de Tupac Shakur constituye un catálogo de éxitos que marcaron la década de los 90, consolidándolo como uno de los raperos más influyentes y exitosos de su generación, cuya huella permanece vigente casi tres décadas después de su fallecimiento.