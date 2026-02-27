El nombre de Duane Davis ha resonado en internet fuertemente, pues es señalado por las autoridades como el presunto implicado en el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996. Si quieres saber de quién te hablamos, continúa leyendo.

¿Quién es Duane Davis?

Duane Keith “Keefe D” Davis es un expandillero y exmiembro de la pandilla South Side Compton Crips originario de Compton, California (EE. UU.). Las autoridades de Nevada lo detuvieron por asesinato con arma mortal en relación con la muerte de Tupac Shakur en septiembre de 1996, un tiroteo desde un vehículo que aún sigue en juicio años después.

Su caso ha sido parte de una investigación prolongada sobre uno de los asesinatos más emblemáticos sin resolver del hip-hop, y su arresto generó atención global por la fama de la víctima y la duración del caso.

¿Qué edad tiene Duane Davis?

Duane Davis nació el 14 de junio de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Duane Davis tiene esposa?

Duane Davis está casado con Paula Clemons, quien ha sido mencionada en informes de la investigación policial.

¿Qué signo zodiacal es Duane Davis?

Al haber nacido el 14 de junio, Duane Davis es Géminis.

¿Duane Davis tiene hijos?

Sí, Duane Davis y Paula Clemons tienen hijos; sin embargo, se desconocen más detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Duane Davis?

No hay información pública sobre si Duane Davis tiene estudios, pues los datos disponibles se centran en su detención.

¿En qué ha trabajado Duane Davis?

Duane Davis no es conocido por una carrera profesional tradicional, pues su historial está ligado a actividades delictivas y pandilleras como: