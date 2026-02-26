Diddy Combs podría ser testigo clave en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur; su declaración ayudaría a liberar al asesino del rapero.

Tupac Shakur era el rival musical y hasta personal de Diddy Combs, hasta que fue asesinado el 8 de septiembre de 1996 en Nevada.

Diddy Combs podría ser testigo clave en juicio por asesinato de Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis fue acusado de ordenar el asesinato de Tupac Shakur y en 2025 apeló para que se desestimen los cargos en su contra, por lo que tendrá un juicio donde Diddy Combs podría ser testigo.

El abogado de Duane Davis confía en que Diddy Combs apoyaría a la defensa y confirmaría que sus confesiones sobre haber supervisado la muerte de Tupac Shakur, eran solo mentiras para obtener fama.

“Keffe D” cree que otro factor que podría beneficiarlo es que su juicio tendrá un jurado y ellos muestra preferencia por las celebridades.

Por lo que, si Diddy Combs avala el testimonio de Duane Davis, esto podría ayudarlo en su próximo juicio.

Duane Davis asegura que Diddy Combs le ofreció un millón de dólares para matar a Tupac Shakur.

El asesino de Tupac Shakur fue quien dio el arma para su asesinato

Tras su detención en 2023, Duane Davis confesó en su libro “Compton Street Legend” que fue él quien proporcionó el arma con la que mataron a Tupac Shakur.

Los autores materiales de la muerte de Tupac Shakur murieron.

Duane Davis asegura que la muerte de Tupac Shakur fue una venganza después de que el rapero golpeara a su sobrino Orlando Anderson.

El abogado de Duane Davis confía en que Diddy Combs llame mentiroso a su cliente y confirme que muchas de las declaraciones de Keffe D solo fueron mentiras para llamar la atención.