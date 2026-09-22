Adrián Marcelo se sinceró con Shanik Berman sobre su exesposa, Karina Puente.

A dos años de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo y Shanik Berman se reencontraron para hablar de diversos temas; entre ellos, el divorcio del conductor.

Adrián Marcelo le confiesa a Shanik Berman que extraña a su exesposa

Shanika Berman y Adrián Marcelo comenzaron hablar del matrimonio, y los sacrificios que hacían las personas en el pasado por mantenerlo.

Adrián Marcelo mencionó que él era parte de una generación donde “aguantar” dentro de un matrimonio ya no era opción y tocó el tema de su reciente divorcio.

“La extraño, te doy la exclusiva aquí en mi podcast, todos los días extraño a mi, todavía en el celular me salen fotos”, contó Adrián Marcelo a Shanik Berman.

El conductor mencionó que extrañaba a Karina Puente, de quien se habría separado desde 2025.

Shanik Berman le sugirió a Adrián Marcelo que le “rogara a su esposa”, a lo que él respondió que “no hay contacto”.

Adrián Marcelo admitió que tras su paso por La Casa de los Famosos México tuvo depresión y no pudo ofrecerle una buena versión de él a su exesposa.

Adrián Marcelo confirmó su divorcio en septiembre tras rumores

El reencuentro entre Adrián Marcelo y Ricardo Peralta provocó que el conductor confesara que ya está legalmente divorciado de Karina Puente.

Adrián Marcelo reveló que su divorcio había sido un proceso muy complicado, al punto de que se sintió vulnerable y se fue a vivir a la casa de sus padres.

El conductor no reveló el motivo de su divorcio, pero dio a entender que su trabajo influyó en la separación .

Adrián Marcelo mencionó que sigue procesando su separación y está enfocado en su trabajo.