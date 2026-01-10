Adrián Marcelo alarmó a sus seguidores luego de que anunció una pausa por un tiempo indefinido en su carrera como comediante.

“Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado” Adrián Marcelo

El anuncio se da en medio de versiones que se estaría divorciando de Karina Puente, luego de que desde hace varios meses se ha especulado sobre problemas en su vida sentimental.

Así anunció Adrián Marcelo su retiro temporal de la comedia

El nombre de Adrián Marcelo se viralizó en las redes sociales luego de que a través de su cuenta de X anunció una pausa en su carrera como comediante.

Adrián Marcelo anuncia pausa en su carrera como comediante (@adrianm10 / X )

Adrián Marcelo puntualizó que no se trata de un adiós definitivo pues se encuentra convencido que regresará renovado.

En ese sentido, Adrián Marcelo dejó en claro que desea convertirse en el “mejor comediante mexicano”, pero de momento sabe que debe de invertir tiempo en él.

“No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo señaló que seguirá con su humor ácido y tosco en Hermanos de Leche, proyecto que conduce junto a su amigo Iván Fematt, ‘La Mole’.

En su mensaje señaló que habrá tiempos mejores y se encuentra seguro que pronto regresará a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores.

“En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda. Se les quiere y se les respeta” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo destacó que con Hermanos de Leche no dará más fechas este año, siendo las últimas las que tiene programadas en San Diego y Las Vegas para febrero.

Más allá de que será su despedida por ahora, Adrián Marcelo resaltó que se tratan de fechas especiales que se han preparado con cariño y esfuerzo.

“Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo. Ahí nos vemos el 13 y 14 de febrero” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo, youtuber. (@AdrianMarceloPrimero)

Adrián Marcelo se retira de la comedia en medio de especulaciones sobre su divorcio de Karina Puente

El mensaje de Adrián Marcelo de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que generó un debate sobre la posible crisis emocional a la que se enfrentaría el comediante .

Y es que desde algunos meses se ha especulado sobre su posible separación de su esposa Karina Puente.

Aunque Adrián Marcelo negó esta situación, comenzó a circular en redes sociales una imagen que confirmaría una ruptura de su matrimonio.

La imagen presuntamente había sido compartida en los Stories de Instagram de Adrián Marcelo, pero había sido eliminada.

Sin embargo, varias cuentas la han compartido viralizándose en las redes sociales.

En la imagen de su casa, Adrián Marcelo habría manifestado que fue infeliz en los últimos cuatro años, además de que aconsejaba a sus seguidores que no se casaran.

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza” Adrián Marcelo

Aunque el material fue retirado en cuestión de minutos, su difusión fue suficiente para que se interpretara como una posible alusión a un proceso personal complejo.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial que aclare su situación sentimental ni por parte del comediante ni de su esposa.