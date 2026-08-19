Alejandro Stoessel, papá de Tini Stoessel, se encuentra internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

El pasado martes, alrededor de las 17 horas, el productor de televisión acudió al nosocomio por un fuerte malestar físico, presuntamente un dolor en el pecho, tras ser sometido a varios estudios, médicos recomendaron internarlo para observación.

Al momento de su ingreso, el papá de Tini Stoessel, se encontraba acompañado de su hijo Francisco, de 30 años, quien no se ha apartado de su lado.

Aunque no hay detalles del parte médico, Alejandro Stoessel, de 68 años, se reporta estable y con buen ánimo.

Se encuentra consciente por lo que ha estado en comunicación con su familia, entre ellos con su hija Tini Stoessel, de 29 años.

No está claro cuánto tiempo permanecerá internado.

Tini Stoessel junto a su padre Alejandro (Agencia México)

¿Qué le pasó al papá de Tini Stoessel?

De acuerdo con información dada a conocer por Ángel de Brito, en LAM (América TV), Alejandro Stoessel pasó el fin de semana en Cariló. A su regreso a Buenos Aires, comenzó a sentirse mal.

Un dolor, presuntamente en el pecho, se intensificó, por lo que fue al hospital. Tras una revisión, médicos resolvieron que debía quedarse unos días internado para determinar el origen de la molestia física.

“No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente“, informó el presentador Ángel Brito.

Una vez que se filtró la noticia, seguidores de Tini Stoessel recordaron que meses atrás la cantante canceló presentaciones por el estado de salud de su padre.

La salud de Alejandro Stoessel atravesaba por algunas complicaciones, al punto que lo condicionaron para realizar viajes.

Comprometido con su bienestar, el productor televisivo decidió no disfrutar en vivo el Mundial 2026.

Se espera que en las próximas horas, familia del productor de Argentina, se pronuncie sobre su situación.