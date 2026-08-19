Diego Klein explicó el motivo por el que lo deportaron de Alemania y lo regresaron a México esposado.

En entrevista con Yordi Rosado, Diego Klein recordó un vergonzoso episodio de su vida cuando lo deportaron de Europa por un descuido.

Diego Klein fue deportado de Alemania y lo esposaron para viajar a México

Diego Klein reveló que se le olvidó renovar su visa de Alemania y se fue de vacaciones, por lo que se quedó tres días más de los que debía.

Diego Klein fue deportado de Alemania y lo esposaron para llevarlo al avión que lo regresaría a México.

Diego Klein (@diegokleinfranco / Instagram )

Debido a que fue sancionado por no renovar su visa, Diego Klein ya no podía ingresar a Alemania y tampoco a España, donde buscaba hacer una carrera actoral.

“Se me hizo fácil no renovar la visa para España (…) no la renové, dije, no me van ha hacer nada, me van a multar y ya” Diego Klein

El error de Diego Klein fue creer que las autoridades europeas solo le cobrarían una multa por no renovar su visa, pero le prohibieron regresar a estos dos país.

Diego Klein pide empatía para los migrantes

Diego Klein expresó que su experiencia de ser deportado le hizo reflexionar sobre la situación que viven las personas migrantes.

El actor vivió un momento incómodo desde su privilegio, por lo que no podía imaginar lo que pasaban quienes tienen que migrar.

“Todos somos humanos, todos tenemos derechos”, expresó Diego Klein, quien admitió que ser deportado fue consecuencia de su irresponsabilidad.

Asimismo, mencionó que cuando los esposaron para deportarlo sintió miedo , además de que se sentía vulnerable.

Finalmente, Diego Klein lamentó que las personas migrantes se enfrenten a peligros y otras situaciones complicadas con el fin de mejorar su vida, por lo que merecen que se garanticen sus derechos.