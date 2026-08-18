Ha vuelto a circular un video de 2001 en el que Beyoncé, entonces integrante de Destiny’s Child y con apenas 19 años, sostuvo su primera conversación con Michael Jackson por la canción What More Can I Give?.

Aunque la charla reflejaba la admiración de Beyoncé hacia el Michael Jackson, lo que más ha sorprendido 25 años después es el gesto del productor Marc Schaffel, quien le pidió sentarse en sus piernas para sostener la llamada, un detalle que hoy genera incomodidad y debate.

Beyoncé hablaba con Michael Jackson cuando un incómodo pedido de Marc Schaffel cambió la escena

Sin motivo aparente, resurgieron imágenes de cuando Beyoncé sostuvo su primer acercamiento con Michael Jackson en 2001 por la canción What More Can I Give? que el cantante producía para recaudar fondos por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Más allá de la conversación que Beyoncé sostuvo con Michael Jackson en donde ella reconoce el honor que le es trabajar en una producción de él por su talento y admiración, siendo ella únicamente una estrella emergente de 19 años.

Ha acaparado la atención que la cantante que aún pertenecía a Destiny’s Child, se sentara sobre las piernas del productor Marc Schaffel con mucha normalidad.

El video que el propio Marc Schaffel habría grabado como parte de un reality show de Michael Jackson que se filmó del 2000 al 2003, pero nunca salió a la luz, muestra cómo inició esta conversación con un raro gesto del productor.

En este se ve que Marc Schaffel habla con Michael Jackson, mientras Beyoncé luce nerviosa, pero antelando que la conversación iba a comenzar, el productor le dijo a la joven cantante “ven aquí” y se golpeó en sus piernas para que ella se sentara sobre ellas.

Con normalidad, Beyoncé accionó y se sentó sobre Marc Schaffel para sostener la llamada con el Rey del Pop demostrando la ilusión que le creaba esa conversación.

Es así que más allá de la conversación que narraría el inicio de una amistad entre Beyoncé y Michael Jackson, las acciones de Marc Schaffel han generado conmoción entre la audiencia 25 años después.