Tefi Valenzuela exige a TV Azteca su derecho de réplica luego de las declaraciones realizadas por Eleazar Gómez durante su participación en La Granja VIP.

A través de su cuenta de Instagram, Tefi Valenzuela publicó un comunicado en respuesta a las declaraciones que realizó Eleazar Gómez sobre el proceso legal que enfrentó en 2020.

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica por comentarios de Eleazar Gómez en La Granja VIP

A cinco años del proceso legal que enfrentó por violencia doméstica y que lo llevó a la cárcel, Eleazar Gómez revivió el tema durante su participación en La Granja VIP.

Tefi Valenzuela pide réplica ante comentarios de Eleazar Gómez en La Granja VIP (@tefivalenzuela / Instagram)

Sin embargo, Tefi Valenzuela exigió su derecho de réplica pues asegura que las declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP distorsionan los hechos por los que fue sentenciado.

En su comunicado, Tefi Valenzuela exigió que se lea el siguiente texto como su derecho de réplica en La Granja VIP.

“En noviembre de 2020 denuncié a Eleazar Gómez después de sufrir una agresión física dentro de mi domicilio en la Ciudad de México, cuando mis vecinos llamaron a la policía y fue detenido en flagrancia. A partir de esa denuncia, Eleazar Gómez fue detenido y se inició una carpeta de investigación y un proceso penal en su contra” Tefi Valenzuela

En su texto, Tefi Valenzuela recordó que Eleazar Gómez se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad penal y recibió una sentencia con libertad condicional.

Tefi Valenzuela señaló que Eleazar Gómez estuvo seis meses en prisión debido a las agresiones que le hizo y no porque ella haya preparado todo.

“Un juez de la Ciudad de México lo vinculó a proceso y, el 25 de marzo de 2021, Eleazar Gómez aceptó su responsabilidad penal, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado y obtuvo una sentencia condenatoria con libertad condicional por tres años, con obligaciones de reparación del daño y otras medidas impuestas por la autoridad. No se le declaró inocente ni se calificó como injusta su detención” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela calificó de “falsas e inexactas” las declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP, pues su denuncia nunca tuvo motivos económicos ni relacionados con la fama del actor.

“Por ello, es falso e inexacto afirmar que ‘estuvo en la cárcel injustamente’ o que fue víctima de ‘un cuatro’ preparado por mí con fines económicos. Ful reconocida por el Poder Judicial como víctima del delito; mi declaración fue valorada junto con otras pruebas y dio lugar a una sentencia condenatoria que sigue vigente” Tefi Valenzuela

En ese sentido, Tefi Valenzuela aseguró que su único objetivo con su denuncia es que no quedará impune la agresión de la que fue víctima.

“También es falso presentar mi denuncia como un intento de aprovecharme de su fama o de su situación económica. Mi nacionalidad peruana y mi actividad artística no justifican que se ponga en duda mi credibilidad ni que se minimice la violencia que viví. El objetivo de mi denuncia fue proteger mi vida y asegurar que una agresión de esta naturaleza no quedara impune” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela destacó que abordar nuevamente el tema con versiones distorsionadas solo la revictimiza y fomenta ataques en su contra.

Es por ello que pide que se recuerde que existe una sentencia y que Eleazar Gómez se declaró culpable y por eso fue procesado.

“La repetición, en televisión nacional, de versiones distorsionadas sobre un caso ya juzgado me revictimiza, fomenta ataques y violencia en mi contra en redes sociales y pone en riesgo ml integridad. Por ello, solicito que, al abordar este tema, se recuerde que existe una sentencia penal que reconoce la agresión que sufrí y que Eleazar Gómez se declaró culpable del delito por el que fue procesado” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela pide réplica ante comentarios de Eleazar Gómez en La Granja VIP (@tefivalenzuela / Instagram )

Tefi Valenzuela pide que Eleazar Gómez ni La Granja VIP hagan alusión a ella o al procedimiento que vivió

Pese a que fue declarado culpable, durante la emisión del 24 de noviembre Eleazar Gómez negó los hechos y aseguró en estuvo en prisión “injustamente”.

Además Eleazar Gómez argumentó que había sido víctima de “un cuatro” y señaló que la denuncia en su contra habría tenido “fines económicos”.

Es por estas declaraciones que Tefi Valenzuela solicitó que ni Eleazar Gómez ni en el programa La Granja VIP se hable más del tema ni hagan alusión a ella ya sea en forma directa o indirecta.

Advirtió que en caso de que esta situación continúe procederá legalmente pues no permitirá que se dañe su imagen.

Hasta el momento TV Azteca no se ha pronunciado sobre el derecho de réplica de Tefi Valenzuela, pero se espera que puedan leer sus declaraciones en La Granja VIP.