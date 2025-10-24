En entrevista en vivo desde el programa La Granja VIP, Miriam García Lara -se desconoce su edad-, novia de Eleazar Gómez aclara que no planea demandar al actor por violencia, asegurando que los rumores que circulan son falsos.

“Obviamente les puede decir que eso es totalmente falso, si no no estuviera aquí dando la cara y apoyando a Eleazar que es lo principal fue bastante desagradable”. Miriam García Lara, novia de Eleazar Gómez

Miriam García Lara, también contó que escuchar los rumores de una supuesta demanda a su novio Eleazar Gómez la sorprendieron, pues gente de su alrededor se vio preocupada por ella, debido al pasado del actor.

“Estoy muy, muy sorprendida, yo me desperté con toda esta noticia que hubo, fue muy impactante para mi, yo tengo casi un año de relación con Eleazar y obviamente el hecho que hayan comentado este tipo de situaciones si me afecta muchos veces no tiene conciencia, que aunque no estoy en el medio, tengo, familia, amigos, gente que se preocupa por mi y obviamente estaba consternado por la situación”. Miriam García Lara, novia de Eleazar Gómez

Razón por la que se decidió a hablar las cosas de manera pública, para aclarar los rumores de “gente mala” que quiere hacer daño y que “sobrepasa los límites”, aprovechándose de situaciones del pasado.

“Creo que se debería tomar algunas restricciones ante esto, al final están hablando de mi persona, se están metiendo en cuestiones legales, están sobrepasando los límites de una situación que a lo mejor en un pasado hubo una situación pero es algo que a mi no me compete”. Miriam García Lara, novia de Eleazar Gómez

Entrevistaban a la novia de Eleazar Gómez solo para preguntarte si es real que lo demandó por vi0lenci4 doméstica, dijo que no 🤧 Ni modo que iba a salir a decir que sí, le quieren sumar votos para que se quede #LaGranjaVIP pic.twitter.com/t8k82yCr1B — nacho con O (@NachoConO) October 24, 2025

Miriam García Lara asegura que Eleazar Gómez es un novio comprensivo

Tras desmentir Miriam García Lara la supuesta demanda a su novio Eleazar Gómez, quien se encuentra encerrado en el programa La Granja VIP, aseguró que es un hombre comprensivo.

Al contar Miriam García Lara que durante su relación de ya casi un año, Eleazar Gómez es un novio comprensivo, así como el actor “ha sido todo un caballero”

“Conmigo es una persona súper comprensiva, ha sido un gran apoyo para mí en situaciones que he tenido. Es una persona muy alegre, siempre anda de aquí para allá y yo soy más seria, así que me hace el día con sus chistes y bromas”. Miriam García Lara, novia de Eleazar Gómez

Dichas declaraciones de Miriam García Lara, novia de Eleazar Gómez se dan luego de que la periodista Ana María Alvarado de 56 años de edad, aseguró que fuentes confiables le confirmaron la demanda al actor.

Tras un acto de violencia “bastante fuerte” de parte del actor Eleazar Gómez hacia su novia Miriam García Lara , he incluso, Ana María Alvarado dijo que daría a conocer el folio de esta.