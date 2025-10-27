Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo la segunda eliminación de La Granja VIP con Eleazar Gómez entre uno de los granjeros con riesgo de salir de la competencia.

Sin embargo, hizo ruido entre los fans del programa que ninguno de los familiares del actor se hizo presente en la gala para recibirlo en caso de ser eliminado.

Mamá de Eleazar Gómez no fue a la gala de La Granja VIP por cuestiones de salud

Fue en la gala de La Granja VIP donde los conductores actualizaron los motivos en torno a la ausencia de la familia de Eleazar Gómez.

Y es que al parecer la mamá del actor está enferma, mientras que la hermana se tuvo que quedar con ella para poder cuidarla, por lo que nadie pudo asistir a la gala de eliminación.

Eleazar Gómez, actor. (@EleazarGomez33Oficial)

Cabe destacar que Eleazar Gómez se encontraba entre los nominados junto a granjeros como Alfredo Adame y Sandra Itzel.

Por parte del Adame, su hija fue a la gala de La Granja VIP, mientras que del lado de la cantante, su hermano fue a defenderla y a pedir votos a los fans.

Eleazar Gómez ha sido duramente criticado por su participación en el reality show de TV Azteca por sus polémicas ligadas a violencia de género, así como comentarios y actitudes que ha tenido dentro del programa.

Motivo por el cual se espera que el actor se convierta en el segundo eliminado de La Granja VIP.