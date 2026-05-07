Meylin Zúñiga, novia de Carín León, sufrió un accidente después de la presentación del disco del cantante en la CDMX.

La empresaria acompañó a Carín León en la presentación de su disco “Muda” y al final del evento subieron a un elevador de carga que cayó un piso.

La novia de Carín León salió del lugar en brazos del cantante y fue trasladada al Hospital Español para recibir atención médica.

Carín León y su novia, Meylin Zúñiga (Instagram/@meylinzuniga)

Novia de Carín León sufre accidente en la CDMX

Carín León y su novia se encontraban en el elevador junto al staff del cantante cuando cayó un piso, provocando que Meylin Zúñiga sufriera una fractura en el tobillo.

Varios medios captaron a Carín León cargando a su novia y posteriormente se trasladaron al Hospital Español.

Horas después, Meylin Zúñiga confirmó el accidente en una historia de Instagram y reveló que presentó una fractura.

“El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación de Armando, cayó un piso. Íbamos muchas personas del team. Gracias dios todos estamos bien solo una ligera fractura en el tobillo” Meylin Zúñiga

La novia de Craín León compartió una foto de su pierna enyesada y mencionó que la factura no había sido grave.

Novia de Carín León sufrió una fractura luego de que el elevador donde estaba cayera un piso (Instagram/@meylinzuniga)

Carín León comparte comunicado tras accidente de su novia

Tras el accidente, Carín León compartió un comunicado en redes sociales para hablar del accidente que sufrieron tras su showcase en la CDMX.

Expresó que su novia y él estaba bien tras la caída del elevador, por lo que no había cambios en sus conciertos programados en Metepec y Puebla.

“Ambos estamos estables y recibiendo la atención médica correspondiente”, mencionó Carín León en su comunicado.

El cantante agradeció los mensaje de cariño de sus fans tras el accidente.

Después de trasladar a su novia al hospital, Carín León habló brevemente con los medios: “Se quebró la pierna mi mujer, sorry. Nada, no pasó nada”.

Tras dos horas en el hospital, Meylin Zúñiga fue dada de alta y Carín León expresó a los reporteros que su novia estaba estable.