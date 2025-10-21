Una semana antes de entrar a su primer reality show, Eleazar Gómez habría agredido a su novia Miriam García así que no saldrá limpio de La Granja VIP.

Según la información dada, Eleazar Gómez de 39 años de edad, va a salir de La Granja VIP con una demanda que su novia interpondrá por la violencia que ejerció contra ella.

Eleazar Gómez habría sido violento con su novia Miriam García justo antes de La Granja VIP

El actor Eleazar Gómez nuevamente está metido en polémica, pues su participación en La Granja VIP que se puede ver por Disney+ está siendo muy criticada por haber sido violentador, patrón que parece no ha modificado.

Según la periodista Ana María Alvarado, a Eleazar Gómez lo espera una gran sorpresa al salir de La Granja VIP y será con una demanda de su novia Miriam García.

El 30 de julio fue la primera vez que el actor compartió una fotografía con su novia, donde la etiquetó y ahí se supo que andaba con Miriam García, hermana de Ian García el ex Wapayaso.

Eleazar Gómez y su novia Miriam García. (@eleazargomez333)

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que a pesar de que Eleazar Gómez trabajó con Ian García, el Wapayaso lo dejó de seguir en redes sociales, lo que sería la confirmación a los rumores de violencia.

Ana María Alvarado apuntó que una semana antes de La Granja VIP, el actor habría sido violento con su novia de modo que no se quedaría de brazos cruzados y preparía demanda contra él.

“Está por interponer la demanda para que no digan que es cuento y que es invento”. Ana María Alvarado, periodista.

Hasta el 20 de octubre, aún no existía demanda legal contra Eleazar Gómez, pero esta estaría en proceso siendo una decisión que Miriam García ya habría tomado contra el participante de La Granja VIP.