“Estoy cagado de miedo”, Luisito Comunica reveló el problema de salud que lo llevó a una cirugía de urgencia, pero negó que se tratara de algo que le pasó en Japón.

Trascendió que Luisito Comunica de 33 años de edad, fue hospitalizado por un problema “un poco grave en la espalda”, creyendo que se trataba de un internamiento en Japón.

Sin embargo, ya un poco evolucionada su recuperación, el youtuber negó que haya sido operado en Japón y habló abiertamente del problema de salud que tiene.

El youtuber Luisito Comunica encendió alarmas luego de que se compartió en una cama de hospital, explicando que iba a ser operado de problemas en la espalda.

En aquel momento, Luisito Comunica dejó ver que su problema si era un poco grave y ahora se sabe que se trató de una cirugía por hernias en la columna.

Fue a través de un video en su canal de YouTube que Luisito Comunica se sinceró sobre el problema de salud que lo acongoja y que al menos le fue detectado oportunamente.

Y es que según su explicación luego de un viaje que tuvo a Japón al regresar a la Ciudad de México, tomó una larga siesta de horas por el jet lag, al levantarse de la cama siguió con sus actividades hasta que volvió a casa y al intentar aventarle la pelota a su perro sintió un fuerte dolor en la espalda.

Luisito Comunica aseguró que no podía ni caminar y que era un dolor insoportable; luego de resonancias magnéticas de columna y radiografías, se supo que tenía hernias discales en la zona.

“Llevo años desarrollando unas hernias en los discos de la columna, curiosamente mi cuerpo no me dio señales de eso (...) las bolas en la columna crecieron tanto que me impiden ponerme de pie, derecho (...) tengo la columna demasiado derecha”.

Ante ello, por medio de una cirugía láser, a Luisito Comunica se le extrajeron las “bolas” de la espalda y actualmente sigue en recuperación, pero no del todo sanado.

“Me extrajeron unas bolas en la espalda que me impedían caminar bien (...) no estoy del todo bien, me duele pararme, me puedo parar derecho, pero para caminar mi andar no hay más, sigo en recuperación”.

Luisito Comunica, youtuber.