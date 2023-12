Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- pidió que la dejaran en paz después de que fue grabada en su intimidad por Ventaneando.

Tras dos meses de mantenerse fuera del ojo público para recuperarse del accidente que sufrió en Turquía, Sylvia Pasquel reapareció frente las cámaras de Ventaneando.

Sin embargo, por el momento la actriz no quiere tener contacto con los medios y prefirió mantenerse al margen de la situación.

Los últimos meses han sido poco favorables para Sylvia Pasquel, pues tuvo que enfrentarse a un accidente que la llevó al hospital en Turquía.

Como consecuencia, estuvo ausente en la boda de su nieta Michelle Salas, en Italia, y luego fue víctima de los estragos del huracán Otis que pasó por Acapulco.

En las últimas semanas, Sylvia Pasquel se alejó de las redes sociales, las cámaras e incluso de su trabajo, después de un accidente que sufrió en Turquía.

A dos meses de alejarse del medio y recuperarse de la caída que sufrió, la cámara de Ventaneando captó las primeras imágenes de Sylvia Pasquel con una notable mejoría en su salud.

Ventaneando captó a la actriz cuando salía de su casa para pasear a su mascota ; no obstante, al intentar abordarla, ella mencionó que por el momento no quiere tener contacto con la prensa.

Pese a que Sylvia Pasquel no dio ninguna declaración sobre su estado de salud, Ventaneando siguió interfiriendo con su privacidad.

Las imágenes dejaron ver que su recuperación va viento en popa, pues camina perfectamente; aunque en su brazo derecho porta una muñequera ortopédica.

Sylvia Pasquel reapareció en sus redes sociales para platicar con sus seguidores sobre la aparatosa caída que sufrió en Turquía, horas antes de la boda de su nieta Michelle Salas.

Comenzó su transmisión en vivo explicando que esperó hasta estabilizar sus problemas de salud para poder desmentir los rumores sobre su presunta desaparición en Acapulco.

Desconcertada por todas las especulaciones, Sylvia Pasquel aseguró que su dolor más grande fue no estar con su nieta mayor en un día tan especial.

A pesar de todos los momentos complicados que ha vivido en los últimos meses, Sylvia Pasquel dijo que su familia se ha mantenido al pendiente de ella; lo cual agradece profundamente.

“Estuvo muy fuerte la situación, me las vi muy duras, como se dice coloquialmente si algo me dolió de este percance que pasé fue precisamente no poder asistir a la boda de mi nieta”

Sylvia Pasquel