Sylvia Pasquel dice que Alejandra Guzmán y Luis Enrique no la invitaron para crear el documental de Silvia Pinal. La actriz señaló que hasta el momento no ha sido requerida por sus hermanos.

En entrevista compartida por el programa Hoy, Sylvia Pasquel confesó que por el momento Alejandra Guzmán y Luis Enrique no la han incluido en la producción que están realizando sobre su mamá Silvia Pinal.

Tras los rumores de un distanciamiento con sus hermanos, Sylvia Pasquel habló sobre su ausencia en el cumpleaños de Alejandra Guzmán.

Durante la celebración del cumpleaños del cumpleaños de Alejandra Guzmán se reveló que la cantante y su hermano Luis Enrique estaban trabajando en un documental de Silvia Pinal.

De inmediato se cuestionó la participación que tendría Sylvia Pasquel. Sin embargo ahora la actriz confesó que por el momento sus hermanos no la han requerido.

“Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no me han convocado para ninguna reunión ni para nada en relación al proyecto”

Al ser cuestionada sobre si no sería importante que también fuera considerada en el proyecto ya que es la mayor y puede contar más historias, Sylvia Pasquel se limitó a decir que respeta la decisión de sus hermanos.

Sylvia Pasquel también fue cuestionada sobre por qué no acudió a la celebración de Alejandra Guzmán pues la reportera le señaló que había hecho falta en la fotografía.

De manera contundente Sylvia Pasquel puntualizó que ahora con la tecnología que existe podría ser agregada de manera digital para que se encuentre toda la familia presente.

Sylvia Pasquel puntualizó que no se siente ofendida de que se hayan reunido Alejandra Guzmán y Luis Enrique con Silvia Pinal, pues ellos son parte de la familia Guzmán y tendrán sus momentos en donde quieren estar por su cuenta.

“Ellos son la familia Guzmán, como familia quieren estar con mi mamá y no tienen porque invitarme y yo no tengo porque sentirme ofendida”

En ese sentido Sylvia Pasquel puntualizó que ella podría hacer lo mismo en sus cumpleaños y no pasa nada.

Sylvia Pasquel puntualizó que no necesariamente tiene que estar la familia siempre junta para demostrar que no hay ningún distanciamiento.

“Como si yo también organizo mi cumpleaños y no los convoco, hay momentos que son familiares de familia y que no tenemos que estar todos y eso no quiere decir que dejemos de ser familia, ni que haya problemas en la familia”

