Una actriz y modelo mexicana reveló que Sylvester Stallone le coqueteó y no podrás creer quién es.

El actor neoyorkino Sylvester Stallone -de 76 años de edad- estuvo en medio del escándalo, luego de que su esposa Jennifer Flavin le pidiera el divorcio.

Sylvester Stallone ha estado casado con Jennifer Flavin desde 1997 y fue una sorpresa para todos su separación.

Un mes después de esta devastadora noticia, la pareja reveló que iban a reconsiderar su separación y desecharon los planes de divorcio.

Pero la vida amorosa de Sylvester Stallone habría sido más ‘aventurera’ de lo que sabemos, pues el actor coqueteó con una actriz mexicana y ella ya lo ‘echó de cabeza’.

La actriz y modelo Carmen Campuzano -52 años de edad- reveló en una entrevista con De Primera Mano, que estuvo a punto de compartir un proyecto con Sylvester Stallone e incluso le coqueteó.

“Ay claro, pues si hasta me tiró la onda Sylvester Stallone. Me acuerdo que lo estaba yo entrevistando y me picaba las costillas. Y me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película”

Carmen Campuzano