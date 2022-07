Tango y Cash fue una de las tantas películas que protagonizó Sylvester Stallone, en donde también vimos a Kurt Russell quien se volvió en su inseparable, pero ¿qué pasó con este actor? te contamos.

Kurt Russell (Especial)

¿Por qué Kurt Russell es el inseparable de Sylvester Stallone en Tango y Cash?

Una de la duplas más emblemáticas en el cine de acción de Hollywood es sin duda la de Kurt Russell y Sylvester Stallone en la cinta Tango y Cash.

Cinta que hizo que el actor Kurt Russell se convirtiera en el inseparable de Sylvester Stallone en Tango y Cash.

En donde Kurt Russell interpreta al teniente Gabriel Cash, mientras que Sylvester Stallone actúa en el papel de teniente Ray Tango

Dicha película narra las peripecias que tendrán que pasar dos policías, luego de que ambos tengan que trabajar juntos, el problema es que son personalidades completamente opuestas.

Aunque al verse incriminados por un delito el cual no cometieron, no tendrán otra opción que confiar el uno con el otro.

Por lo que al trabajar en equipo Tango y Cash, podrán acabar con los que los inculparon injustamente para así limpiar sus nombres.

De ahí que Kurt Russell como Cash se convirtiera en el inseparable de Sylvester Stallone quien dio vida a Tango.

¿Qué pasó con Kurt Russell, inseparable de Sylvester Stallone en Tango y Cash? ( Warner Bros. Pictures)

¿Quién es y qué pasó con Kurt Russell, inseparable de Sylvester Stallone en Tango y Cash?

Kurt Russell es un reconocido actor de Hollywood quien ganó fama tanto en el cine como en la televisión, pero sobre todo en el género de acción.

Kurt Vogel Russell mejor conocido como Kurt Russell nació en Springfield, Massachusetts el 17 de marzo de 1951, actualmente tiene 71 años.

El debut de Kurt Russell comenzó a los once años con películas de Disney, en donde rodó diez títulos como Follow Me, Boys, The Computer Wore Tennis Shoes, The Barefoot Executive y The Fox and the Hound.

Ya para 1963, Kurt Russell protagonizó junto a Dan O’Herlihy la serie de televisión Los Viajes de Jaimie McPheeters para MGM televisión, la cual tuvo gran aceptación entre los televidente

Ese mismo año, con 12 años Kurt Russell participa en la película protagonizada por Elvis Presley titulada It Happened at the World’s Fair.

Esto sin imaginar que años más tarde sería el propio Kurt Russell quien daría vida a Elvis Presley en la película para la televisión Elvis, dirigida por John Carpenter de 1979.

A lo largo de su carrera Kurt Russell ha rodado más de cuarenta películas, entre las que destacan:

Marea de Fuego

Overboard

La cosa

Golpe en la pequeña China

Soldier, Stargate

Tango y Cash

Breakdown

Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp

Poseidón

Rescate en Nueva York

Rescate en Los Ángeles

Entre los últimos trabajos de Kurt Russell destacan las películas para Netflix: Las crónicas de Navidad 1 y 2 en donde da vida a nada más ni menos que a un moderno Santa Claus.

A nivel personal, el actor tuvo dos importantes relaciones sentimentales, la primera con la también actriz Season Hubley con quien tuvo un hijo Boston Russell.

La segunda con la famosa actriz Goldie Hawn con quien Kurt Russell ha mantenido una relación desde 1983, siendo una de las parejas más estables de Hollywood con 39 años juntos.

De esta relación, Kurt Russell y Goldie Hawn nació su hijo Wyatt Russell,

Asimismo, los hijos de la actriz Goldie Hawn, los también actores Kate Hudson y Oliver Hudson consideran a Kurt Russell como su papá.