El líder de BTS, Kim Nam-joon mejor conicido como RM, fue visto disfrutando de un momento tranquilo en un restaurante de la CDMX, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los fans compartieron el video con humor, asegurando que Kim Nam-joon de BTS estaba en el “Festival del Mollete de Sanborns”.

RM de BTS causa furor en CDMX: fans lo ‘ubican’ en Sanborns

Un video que se ha viralizado en redes sociales, reveló como el integrante de BTS Namjoon o RM, se encontraba sentado en un restaurante en México; algunos Armys aseguraban que estaba disfrutando del “Festival del Mollete de Sanborns”.

Pero posteriormente se dio a conocer que en realidad, RM de BTS se encontraba en la cadena Le Pain Quotidien, famosa por sus por sus productos orgánicos, pan artesanal y ambiente casual.

Este restaurante donde fue reconocido RM de BTS, está ubicado en una zona concurrida de la capital, y el cual se convirtió en tendencia tras la filtración del clip.

Aunque algunos usuarios pidieron respetar la privacidad de Kim Nam-joon recordando que se trataba de un momento personal fuera de su agenda oficial, la mayoría celebró la inesperada aparición del artista en México.

Y es que durante la visia a la Ciudad de México, Nam-joon fue reconocido por fans mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad.

El video de Kim Nam-joon en un restaurante de la CDMX en donde los fans han bromeado que estaba en el Festival del Mollete de Sanborns, ya supera las cientos de miles de reproducciones y sigue siendo uno de los temas más comentados en X y TikTok.