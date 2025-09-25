El streamer español Kelton D de Kick -compatencia de Twitch-, agredió a un anciano japonés que le pedía guardar silencio, provocando polémica en redes sociales.
Esto provocó indignación en redes sociales que comenzaron a reclamar al streamer español Kelton D.
¿Qué hizo Kelton D un anciano japonés durante su último stream?
Kelton D es un streamer español que se dedica a realizar retos y suele transmitir durante sus viajes.
Mientras viajaba en un tren de Japón hacia la ciudad de Fukuoka, Kelton D ocupaba un asiento reservado para personas mayores y embarazadas, hacía ruidos que molestaron a los pasajeros.
Ante esto, un anciano se levantó para pedirle que guardara silencio o cediera el asiento; acto seguido, Kelton D agredió al señor de la tercera edad.
Kelton D empuja al anciano en al menos dos ocasiones; de acuerdo al streamer, el señor de la tercera edad intentó golpearlo tres veces, desatando su reacción.
Kelton D se disculpa y borra sus redes sociales
Tras hacerse viral la reacción de Kelton D al agredir a un anciano en Japón, las críticas comenzaron a llegar.
Lo cual obligó al streamer español a disculparse de manera pública y borrar sus redes sociales al ser acosado.
Kelton D admitió que su reacción no fue “lo más correcto”, pero se excusó asegurando que actuó bajo presión ante la supuesta agresión verbal y física del anciano japonés.
“En Japón, la gente es muy respetuosa y amable... pero tuve que vivir este episodio en ese tren”Kelton D
No obstante, los usuarios han señalado que no fue la única falta de respeto que hizo.
Pues en sus otros videos puede verse cómo acosaba a una mujer quien incluso fingió conocer a otra persona para irse.
También han señalado que durante su visita a Japón, Kelton D lanzaba fuegos artificiales en templos o incluso dormía en la calle, siendo irrespetuoso con la gente y cultura japonesa.