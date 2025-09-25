¿Quién es Kelton D? El streamer español que agredió a un anciano en Japón, se ha hecho viral en redes sociales por lo que te damos detalles de él como:
- ¿Quién es Kelton D?
- ¿Qué edad tiene Kelton D?
- ¿Kelton D tiene pareja?
- ¿Kelton D tiene hijos?
- ¿Qué estudió Kelton D?
- ¿En qué ha trabajado Kelton D?
Kelton D, como es conocido en redes sociales, es un influencer, streamer y youtuber español que se ha hecho viral tras agredir a un anciano en un tren rumbo a Fukuoka, Japón.
Es un streamer relativamente pequeño con menos de 2 mil seguidores y su contenido IRL, que se caracteriza al relatar sus viajes, hacer retos llamativos y demás; este último estaba enfocado en sobrevivir con 100 euros en Japón (2 mil 157 pesos).
¿Qué edad tiene Kelton D?
No se sabe qué edad tiene Kelton D, el streamer acusado de agredir a un anciano en Japón.
¿Kelton D tiene pareja?
Tampoco se conoce si es que Kelton D tiene actualmente pareja.
¿Kelton D tiene hijos?
Todo indica que Kelton D no tiene hijos.
¿Qué estudió Kelton D?
Al ser muy pocos los detalles de la vida personal de Kelton D, streamer español acusado de agredir a un anciano en Japón, se desconoce el grado de estudios.
¿En qué ha trabajado Kelton D?
No se tienen registros previos de trabajos anteriores de Kelton D; solo que actualmente se dedica de lleno a las redes sociales, especialmente en stream en la plataforma de Kick.
De igual manera ocupa YouTube para subir su contenido que, como se mencionó, resalta por compartir su día a día en vivo, hacer retos y realizar viajes extremos.
Kelton D, el streamer español que se hizo viral por agredir a un anciano en Japón
En redes sociales se ha criticado al streamer español Kelton D, quien durante un video en vivo se ve cómo agrede a un anciano en Japón mientras viajaban en un tren rumbo a Fukuoka.
Al hacerse viral el video, esto obligó a Kelton D a publicar disculpas en su canal de YouTube, reconociendo que su reacción no fue la mejor.
Sin embargo, también se excusó al decir que el anciano se acercó a su asiento, el cual estaba reservado para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, e intentó golpearlo al menos tres veces.
También se puede ver en el video extendido que Kelton D estaba haciendo mucho ruido, algo que también molestó a los pasajeros.
Si bien han salido usuarios que defienden a Kelton D al invitar a todos a ver todo el stream y confirmar que en efecto, el anciano fue quien comenzó a agredirlo primero, hay quien muestra su mal comportamiento en Japón.
Pues durante su viaje a Japón, Kelton D ha documentado como acosó a una mujer quien, incómoda fingió conocer a otra persona para poder irse de ahí.
También lanzó fuegos artificiales a un templo o centro comercial en Japón, y se quedó a dormir en la calle, siendo una total falta de respeto a la cultura nipona.
Ante las críticas que desataron las acciones de Kelton D, el streamer optó por borrar sus redes sociales.