La relación de Stephanie Salas y Humberto Zurita sería más profunda, pues trabajar juntos no fue suficiente y ya comparten casa ¿dieron el ‘gran’ paso? Esto contó la pareja.

Humberto Zurita, de 68 años de edad, ha sido muy reservado con sus relaciones, pero no pudo ocultar su amor Stephanie Salas, de 52 años de edad.

Desde el año pasado, la pareja ha compartido varios momentos románticos e incluso con sus hijos, y ahora trabajan juntos en la obra de teatro ‘Papito querido’.

Stephanie Salas y Humberto Zurita están muy felices de poder trabajar juntos, pero ahora estarían compartiendo algo más que la obra.

Durante una conferencia de prensa por la obra ‘Papito Querido’, Stephanie Salas compartió un detalle privado de su relación con Humberto Zurita.

La nieta de Silvia Pinal dijo que pasa mucho tiempo con Humberto Zurita, e incluso hay días en los que están en la casa de uno o del otro.

Stephanie Salas mencionó que sabe que su novio es un hombre atractivo y seguido por las mujeres, pero ella no es celosa y eso no le preocupa.

A pesar de que la relación va por muy buen camino, Humberto Zurita descartó que haya planes de boda.

Por otro lado, se nota que Humberto Zurita está muy feliz en su relación, pues incluso bromeó con que Stephanie Salas no lo llama ‘papito’, como el nombre su obra.

“Ya las mujeres están empoderadas y no te dicen eso de papito, te dicen: ‘ven acá, limpia eso que está ahí tirado’ (...) No me hagas planes (de casarse), ¡ya me está haciendo mi logística!, no, no, no me estés planeando la vida”

Humberto Zurita