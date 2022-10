Kika Edgar, de 34 años, celebró que Humberto Zurita, de 68 años, haya encontrado a su media naranja, a casi cuatro años de que muriera su esposa, Christian Bach, y a ella la vincularan sentimentalmente con el primer actor.

Los rumores sobre un posible noviazgo entre Kika Edgar, quien está casada, y Humberto Zurita, duraron años, pues en varias ocasiones fueron sorprendidos en lo que parecían ser citas románticas.

Sin embargo, tanto Kika Edgar, como Humberto Zurita insistieron en asegurar que entre ellos sólo había una entrañable amistad, que al parecer surgió durante las grabaciones de ‘La Reina del Sur 2′.

Ahora que el propio Humerto Zurita ha confirmado su romance con Stephanie Salas, de 52 años, Kika Edgar no pudo mostrarse más que feliz por su amigo, afirmando:

Kika Edgar dijo estar tan contenta por Humberto Zurita que incluso planteó la posibilidad de salir con el actor y Stephanie Salas para celebrar su romance:

“Seguramente después iremos a cenar todos juntos no y ya no pasa nada eso es todo”

Cuando los reporteros le preguntaron a Kika Edgar si los rumores de un romance con Humberto Zurita había afectado su matrimonio con el músico mexicano Jorge Corrales, la actriz le recordó a la prensa que no está dispuesta a hablar de su vida personal.

Así, Kika Edgar reiteró su felicidad por Humerto Zurita y Stephanie Salas:

Finalmente, ahora que Humberto Zurita ya no está libre, Kika Edgar pidió de forma sarcástica a la prensa que le inventen otro chisme, pues el del romance con el actor ya no funcionará:

“Pues nada más que ustedes dejen de preguntarlo, ya armense se otro chisme, otra cosa, no sé, que estoy embarazada, que me divorcié, no sé, algo así y ya le damos movimiento a otra cosa”

Kika Edgar