“¡La amo!”: Humberto Zurita sobre Stephanie Salas quién fue gran amiga de la difunta Christian Bach. El actor habló sobre su nueva relación con la hija de Sylvia Pasquel.

Tras varios rumores, Humberto Zurita de 68 años de edad y Stephanie Salas de 52 años de edad confirmaron su relación amorosa. El actor se ha mostrado muy enamorado e incluso reveló que ya conviven ambas familias.

En medio de la controversia por su relación con Stephanie Salas, Humberto Zurita confesó que la hija de Sylvia Pasquel fue gran amiga de la difunta Christian Bach, con quien estuvo casado por más de tres décadas.

En diversas ocasiones, Humberto Zurita ha confesado el gran amor que le sigue teniendo a Christian Bach, quien falleció en febrero del 2019.

A tres años de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita se ha dado una nueva oportunidad en el amor y confesó que se encuentra muy feliz con Stephanie Salas.

En entrevista con varios medios de comunicación sobre su obra de teatro ‘Papito Querido!’, Humberto Zurita fue cuestionado sobre su relación con Stephanie Salas.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Humberto Zurita confesó que Stephanie Salas fue gran amiga de la difunta Christian Bach.

Humberto Zurita recordó que conoce a Stephanie Salas desde hace muchos años por lo que nunca pensó que podría tener una relación con ella.

Durante su conversación, Humberto Zurita destacó que mantiene una gran relación con la dinastía Pinal desde hace varios años, ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con la familia.

“Trabajamos en una novela, Al filo de la muerte, y yo creo que ella tenía 21 años, 20, no sé qué edad tenía, era muy chiquita, pero un poquito antes conocí muy bien a Silvia Pinal, siempre ha sido una gran amiga mía, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, y siempre he tenido una muy buena relación con Sylvia Pasquel, a ella la dirigí en teatro también, igual con Stephanie, estuvo conmigo en El protagonista, después Christian la llevó a dos novelas más nuestras”

Humberto Zurita confesó que no tenía idea que Christian Bach y Stephanie Salas fueran tan amigas pues apenas lo descubrió cuando la hija de Sylvia Pasquel le mostró unas fotos donde aparecen sus hijos de pequeños.

“Yo no sabía, pero el otro día me estaba enseñando fotos de Mich, su hija, con mi hijo Sebastián, a los tres años de edad en las piñatas. Yo no iba a las piñatas, en ese entonces se estilaba más, ella iba a las fiestas de mi casa y yo ahí la veía, pero yo no sabía que Christian iba a sus fiestas, eran muy amigas”

Humberto Zurita