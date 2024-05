Sofía Castro no soportó los nervios de la boda y ya hasta su salud lo resintió; Angélica Rivera es quien ha procurado que esté tranquila.

En 2023, Sofía Castro -de 27 años de edad- y Pablo Bernot se comprometieron, por lo que su boda será este año.

La actriz ha estado planeando su boda, pero los preparativos han sido tan estresantes que un virus la atacó.

La boda de Sofía Castro será en los siguientes meses y se encuentra en los últimos preparativos de su gran día.

Sin embargo, Sofía Castro ya resintió el estrés prenupcial y un virus la atacó.

Sofía Castro contó que desde que era niña padece de herpes, el cual aparece cuando está estresada o sus defensas son bajas.

“Desde muy chiquita sufro de herpes, desde bebecita, cuando me estreso o se me bajan las defensas o así, me da como un episodio fuerte y hace como un mes me dio”

Sofía Castro