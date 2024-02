Sofía Castro -de 27 años de edad- fue aplastada por los reporteros en medio del zafarrancho que provocó su mamá Angélica Rivera a su llegada a la CDMX.

Tras viajar con su hija, Sofía Castro, para buscar el vestido de novia para su boda con Pablo Bernot, Angélica Rivera reapareció ante los reporteros.

Aunque Angélica Rivera -de 54 años de edad- se encontraban junto a su hija, los reporteros se centraron en conseguir alguna declaración de la actriz.

Esto provocó que se armara un zafarrancho, y es que los reporteros hacían de todo por conseguir una declaración, mientras que Angélica Rivera seguía su camino.

Mientras que avanzaba, Angélica Rivera les pedía a los reporteros tener cuidado, pues no quería que nadie se cayera como la vez pasada que fue captada en el AICM.

Sin embargo, en esta ocasión la que resultó afectada fue Sofía Castro, quien terminó siendo aplastada por los reporteros y esta fue la reacción de Angélica Rivera.

Angélica Rivera fue captada nuevamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hija Sofía Castro, a quien acompañó para ver todos los detalles de su boda.

Para tratar de pasar desapercibida, Angélica Rivera se encontraba usando gorra, lentes y cubrebocas.

Sin embargo, Angélica Rivera fue abordada por varios reporteros quienes buscaban conseguir unas declaraciones sobre la boda de su hija y su posible regreso a la televisión.

Aunque Angélica Rivera se mostró muy amable con reporteros, fueron pocas las declaraciones que brindó y continuaba con su camino.

Sofía Castro tampoco quiso revelar más detalles sobre su compromiso y al ser cuestionada sobre si ya tenía su vestido de novia, solo dijo: “Tal vez, tal vez, tal vez… ya verán”.

Pero al ser cuestionada sobre el tema de la depresión y ansiedad que padeció cuando perteneció a la familia presidencial, Sofía Castro dijo que no hablaría del tema.

“Chicos, eso yo ya lo platiqué en mi conferencia, y ya no voy a volver a hablar de este tema”

En medio del zafarrancho que se armó, Angélica Rivera recordó que la vez pasada una reportera salió lastimada, por lo que les pedía tener cuidado.

“¿Pero la reportera está bien?, ¿pero se rompió el pie?, ¿qué le pasó?, a mí me preocupa que vaya a haber otro accidente aquí, cuidado con la gente. No se vayan a volver a lastimar, si la otra se rompió el pie, no quiero que aquí se les vaya [a pasar algo]”

Angélica Rivera